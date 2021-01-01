جدول ترتيب الدوري الجزائري 2021، المباريات والقنوات الناقلة

تعرف جدول مباريات الدوري الجزائري 2020-2021 من بداية الموسم حتى نهايته، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وكيف تغير جدول الترتيب مع كل جولة؟

تمتلك الكرة الجزائرية باع كبير في جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط والخليج، وذلك بفضل السمعة الكبيرة التي حققها منتخب الجزائر طوال تاريخه، والفرق التي شاركت في الدوريات القارية "دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية".

الكرة في بلد المليون شهيد لها رونقها الخاص، ولا تقتصر فقط على أرضية الميدان، فالشعب الجزائري دائم الإبداع سواءً وعاشق لكرة القدم، لذا فإن المتعة مضمونة في مباريات الدوري الجزائري أو حتى الأندية الجزائرية في البطولات الإفريقية وحتى المنتخب.

هتافات، جهد، عمل داخل الملعب وخارجه .. كلها أشياء تمتاز بها الكرة الجزائرية، ولقربها من أوروبا مهد كرة القدم وانفتاح شعبها، خرج منتج الدوري الجزائري على الطريقة الأوروبية مع فارق المستوى بالطبع.

المزيد من الفرق

كانت بداية قصة الدوري في الجزائر في عام 1962، وتحمل نسخة العام الحالي الرقم 57 في التاريخ، وهو ما يعني أنه من أعرق الدوريات العربية على الإطلاق.

تم إلغاء الهبوط في النسخة الماضية من الدوري الجزائري ، لكن تم تصعيد الفرق الأربعة الأولى التي تصدرت دوري الدرجة الثانية، وكانت هذه الإجراءات بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما يعني أن نسخة 2021 ستكون استثنائية.

يشارك هذا الموسم 20 فريقًا في الدوري، سيصعد المتصدر والوصيف إلى دوري أبطال إفريقيا، ويتأهل صاحب المركز الثالث إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية، أما الهبوط هذا العام فسيكون من نصيب رباعي المؤخرة.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات وترتيب الدوري الجزائري 2021 والقنوات الناقلة.

في هذا المقال

ترتيب الدوري الجزائري 2021

يحتل وفاق سطيف المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 16 نقطة، ويأتي في المركز الثاني مولودية الجزائري برصيد 13 نقطة.

ما هي القنوات الناقلة للدوري الجزائري؟

يتم نقل الدوري الجزائري عبر أكثر من قناة على الأقمار المختلفة، وهم القناة الجزائرية الثالثة، والقناة الأمازيغية الرابعة، Canal Algerie، بالإضافة إلى بعض المباريات على قناة الكأس القطرية.

يمكن استقبال قناة الجزائر الثالثة الأرضية، على التردد التالي عبر النايل سات: 11680، معدل استقطاب: أفقي، معدل ترميز: 27500

وعلى قمر بدر، يمكن استقبالها عبر التردد التالي: 11785، معدل ترميز: 27500، معدل استقطاب: رأسي.

أما بالنسبة للقناة الأمازيغية الرابعة، فيمكن استقبالها، على نايل سات بالتردد التالي: 11680، معدل ترميز: 27500، معدل استقطاب: أفقي.

بالأرقام .. هل يتعرض محرز للظلم في مانشستر سيتي؟

وقناة Canal Algerie، يمكن استقبالها على قمر نايل سات، على تردد: 11680، معدل استقطاب: أفقي، معدل ترميز: 27500.

وعلى قمر بدر، يمكن استقبالها بتردد: 11597، معدل ترميز: 27500، معدل استقطاب: رأسي.

وبالنسبة لقناة الكأس، فيمكن استقبالها بتردد: 11919، معدل استقطاب: أفقي، معدل ترميز: 27500، على قمر نايل سات.

وعلى قمر بدر، يمكن استقبالها بتردد: 12245، معدل ترميز: 27500، معدل استقطاب: رأسي.

تردد القنوات الناقلة للدوري المغربي

القنوات الناقلة التردد قناة الجزائر الثالثة الأرضية نايل سات - 11680 أفقي - 27500 قمر بدر - 11785 رأسي - 27500 القناة الأمازيغية الرابعة نايل سات - 11680 أفقي - 27500 Canal Algerie نايل سات - 11680 أفقي - 27500 قمر بدر - 11597 رأسي - 27500 AL Kass نايل سات - 11919 أفقي - 27500 قمر بدر - 12245 رأسي - 27500

جدول مباريات الدوري الجزائري 2020-21 - الجولة 7

المباراة الموعد الملعب شبيبة سكيكدة - شبيبة الساورة الجمعة 8 يناير 2021،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر ملعب 20 أوت 1956 سكيكدة نصر حسين داي - أوليمبي الشلف الجمعة 8 يناير 2021،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر ملعب 20 أوت 1956 شباب قسنطينة - عين مليلة الجمعة 8 يناير 2021،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر ملعب بن عبد المالك رمضان أوليمبي المدية - وداد تلمسان السبت 9 يناير 2021،

14:00 الجزائر، 15:00 مصر الشهيد إمام إلياس أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف السبت 9 يناير 2021،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر ملعب 20 أوت 1955 سريع غليزان - اتحاد بسكرة السبت 9 يناير 2021،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر ملعب الشهيد زوقاري الطاهر اتحاد بلعباس - نجم مقرة السبت 9 يناير 2021،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر ملعب 24 فيفري 1956 بارادو - شباب بلوزداد الإثنين 11 يناير 2021،

14:00 الجزائر، 15:00 مصر ملعب عمر بن رابح الدار البيضاء شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر الإثنين 11 يناير 2021،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو مولودية الجزائر - مولودية وهران الإثنين 11 يناير 2021،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر ملعب 5 جويلية 1962

جدول مباريات الدوري الجزائري 2020-21 - الجولة 6

المباراة الموعد النتيجة الملعب اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل الأحد 27 ديسمبر 2020،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 1-1 المركب الرياضي العالية نجم مقرة - أوليمبي المدية الأحد 27 ديسمبر 2020،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 3-1 ستاد مقرة اتحاد الجزائر - نصر حسين داي الأحد 27 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 0-3 ملعب عمر حمادي وداد تلمسان - شبيبة سكيكدة الأحد 27 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 0-0 ملعب العقيد لطفي أوليمبي الشلف - اتحاد بلعباس الأحد 27 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 1-4 ملعب محمد بومزراق وفاق سطيف - بارادو الأحد 27 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 0-1 ملعب 8 ماي 1945 مولودية وهران - سريع غليزان الأحد 27 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 0-1 ملعب أحمد زبانة عين مليلة - أهلي برج بوعريريج الأحد 27 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 0-1 ستاد تهامي زبير خليفي

جدول مباريات الدوري الجزائري 2020-21 - الجولة 5

المباراة الموعد النتيجة الملعب بارادو - أهلي برج بوعريريج الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 2-3 ملعب عمر بن رابح الدار البيضاء وداد تلمسان - اتحاد بسكرة الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

18:00 الجزائر، 19:00 مصر 0-0 ملعب العقيد لطفي شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

18:00 الجزائر، 19:00 مصر 1-2 ملعب بن عبد المالك رمضان شبيبة سكيكدة - أوليمبي الشلف الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

18:00 الجزائر، 19:00 مصر 4-1 ملعب 20 أوت 1956 سكيكدة نجم مقرة - شبيبة الساورة الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

18:00 الجزائر، 19:00 مصر 2-0 ستاد مقرة اتحاد بلعباس - مولودية وهران الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

18:00 الجزائر، 19:00 مصر 1-1 ملعب 24 فيفري 1956 سريع غليزان - مولودية الجزائر الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

18:00 الجزائر، 19:00 مصر 1-0 ملعب الشهيد زوقاري الطاهر شبيبة القبائل - عين مليلة الخميس 31 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 0-1 ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو نصر حسين داي - وفاق سطيف الجمعة 1 يناير 2021،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 1-0 ملعب 20 أوت 1956

جدول مباريات الدوري الجزائري 2020-21 - الجولة 4

المباراة الموعد النتيجة الملعب وفاق سطيف - نجم مقرة الخميس 17 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 0-2 ملعب 8 ماي 1945 أوليمبي الشلف - شبيبة القبائل الجمعة 18 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 2-0 ملعب محمد بومزراق أهلي برج بوعريريج - سريع غليزان الجمعة 18 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 1-0 ملعب 20 أوت 1955 مولودية وهران - وداد تلمسان الجمعة 18 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 1-2 ملعب أحمد زبانة عين مليلة - شبيبة سكيكدة السبت 19 ديسمبر 2020،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 0-3 ستاد تهامي زبير خليفي اتحاد الجزائر - أوليمبي المدية السبت 19 ديسمبر 2020،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 3-1 ملعب عمر حمادي شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس السبت 19 ديسمبر 2020،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 0-2 20 أوت 1955 - ببشار شباب بلوزاد - نصر حسين داي السبت 19 ديسمبر 2020،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 0-2 ملعب 20 أوت 1956 اتحاد بسكرة - بارادو السبت 19 ديسمبر 2020،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 1-1 المركب الرياضي العالية مولودية الجزائر - شباب قسنطينة الجمعة 1 يناير 2021،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 0-1 ملعب 5 جويلية 1962

جدول مباريات الدوري الجزائري 2020-21 - الجولة 3

المباراة الموعد النتيجة الملعب شبيبة سكيكدة - أهلي برج بوعريريج الجمعة 11 ديسمبر 2020،

14:00 الجزائر، 15:00 مصر 0-1 ملعب 20 أوت 1956 سكيكدة أوليمبي المدية - مولودية وهران الجمعة 11 ديسمبر 2020،

14:00 الجزائر، 15:00 مصر 1-1 الشهيد إمام إلياس سريع غليزان - شبيبة الساورة الجمعة 11 ديسمبر 2020،

14:00 الجزائر، 15:00 مصر 0-0 ملعب الشهيد زوقاري الطاهر نصر حسين داي - عين مليلة الجمعة 11 ديسمبر 2020،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 1-1 ملعب عمر بن رابح الدار البيضاء بارادو - مولودية الجزائر الجمعة 11 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 1-1 ملعب عمر بن رابح الدار البيضاء شبيبة القبائل - شباب بلوزداد الجمعة 11 ديسمبر 2020،

15:00 الجزائر، 16:00 مصر 3-0 ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو نجم مقرة - اتحاد بسكرة السبت 12 ديسمبر 2020،

14:00 الجزائر، 15:00 مصر 0-0 ستاد مقرة اتحاد بلعباس - وفاق سطيف السبت 12 ديسمبر 2020،

14:00 الجزائر، 15:00 مصر 2-0 ملعب 24 فيفري 1956 شباب قسنطينة - أوليمبي الشلف السبت 12 ديسمبر 2020،

14:00 الجزائر، 15:00 مصر 0-0 ملعب بن عبد المالك رمضان وداد تلمسان - اتحاد الجزائر السبت 12 ديسمبر 2020،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 0-0 ملعب العقيد لطفي

جدول مباريات الدوري الجزائري 2020-21 - الجولة 2

المباراة الموعد النتيجة الملعب عين مليلة - نجم مقرة الجمعة 4 ديسمبر 2020،

14:00 الجزئر، 15:00 مصر 1-2 ستاد تهامي زبير خليفي أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس الجمعة 4 ديسمبر 2020،

14:00 الجزئر، 15:00 مصر 1-1 ملعب 20 أوت 1955 بارادو - شباب قسنطينة الجمعة 4 ديسمبر 2020،

15:00 الجزئر، 16:00 مصر 2-2 ملعب عمر بن رابح الدار البيضاء مولودية وهران - شبيبة القبائل الجمعة 4 ديسمبر 2020،

16:00 الجزئر، 17:00 مصر 0-0 ملعب أحمد زبانة اتحاد بسكرة - نصر حسين داي السبت 5 ديسمبر 2020،

14:00 الجزئر، 15:00 مصر 0-0 المركب الرياضي العالية شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر السبت 5 ديسمبر 2020،

14:00 الجزئر، 15:00 مصر 2-2 20 أوت 1955 - ببشار وفاق سطيف - سريع غليزان السبت 5 ديسمبر 2020،

15:00 الجزئر، 16:00 مصر 1-1 ملعب 8 ماي 1945 أوليمبي الشلف - وداد تلمسان السبت 5 ديسمبر 2020،

16:00 الجزئر، 17:00 مصر 0-1 ملعب محمد بومزراق مولودية الجزائر - أوليمبي المدية الثلاثاء 15 ديسمبر 2020،

15:00 الجزئر، 16:00 مصر 0-3 ملعب 5 جويلية 1962 شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة الخميس 31 ديسمبر 2020،

14:30 الجزائر، 15:30 مصر 2-3 ملعب 20 أوت 1956

جدول مباريات الدوري الجزائري 2020-21 - الجولة 1