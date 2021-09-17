ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتحاد؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر ضد الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلاً على نادي النصر في ملعب مرسول بارك، وذلك في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2021-22.

كانت انطلاقة العميد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم مخيبة، حيث خسر من الفيحاء بهدفٍ نظيف، لكنه انتفض وفاز على الرائد والفيصلي وأبها تواليًا، ليصبح رصيده 9 نقاطٍ من 4 مباريات.

لم يخض النصر إلا 3 مبارياتٍ فقط في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث أُجلت مباراته في الجولة الرابعة لانشغاله بمواجهة تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا 2021، وخلال هذه المباريات الثلاثة، نجح العالمي في الفوز على ضمك والتعاون، لكنه خسر من الفيصلي، ليمتلك بذلك 6 نقاط.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترعب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والاتحاد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والاتحاد؟

طرح نادي النصر تذاكر مباراة فريقه ضد الاتحاد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي عبر موقع مرسول بارك ، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والاتحاد؟

يتحدد سعر تذكرة مباراة النصر والاتحاد بحسب المدرج الذي يتواجد به المقعد، وتبدأ الأسعار من 63 وحتى 10,350 ريال.

السعر A (عوائل النصر) 121 ريال B (عوائل النصر) 86 ريال C (أفراد النصر) 63 ريال E (أفراد النصر) 86 ريال F (عوائل وأفراد النصر) 121 ريال G (عوائل وأفراد النصر) 173 ريال H (عوائل وأفراد النصر) 121 ريال I (أفراد الاتحاد) 86 ريال I (أفراد النصر) 86 ريال J (أفراد الاتحاد) 86 ريال K (أفراد الاتحاد) 81 ريال L (عوائل الاتحاد) 86 ريال M (عوائل الاتحاد) 121 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH 805 ريال GALLERY LOUNGE + 863 ريال GALLERY LOUNGE NORTH 805 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 575 ريال PLATINUM LOUNGE 1725 ريال SPORT LOUNGE NORTH 575 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 3105 ريال THE TERRACE 10350 ريال

ما هي شروط حضور مباراة النصر والاتحاد؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة النصر والاتحاد، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة النصر والاتحاد؟

موعد مباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي هو يوم السبت 18 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

كيف تشاهد مباراة النصر والاتحاد؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد الاتحاد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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