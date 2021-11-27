"تدريب زيدان لباريس سيكون قمة الخيانة لجذوره"

تؤمن ماريون بارتولي نجم التنس الفرنسية، أن قدوم زين الدين زيدان كمدرب لباريس سان جيرمان سيكون بمثابة الخيانة.

العديد من التقارير الصحفية، أشارت إلى وجود مفاوضات مكثفة بين إدارة باريس وزيدان، من أجل خلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ماريون بارتولي نجم التنس الشهيرة الفائزة من قبل ببطولة ويمبلدون، والمعروفة بعشقها لمارسيليا علقت على هذا الأمر.

وقالت في تصريحات نشرتها إذاعة راديو "مونت كارلو":"في كل مرة أراه، يتحدث معي عن مارسيليا لأنها مدينته وجذوره هناك".

وأضافت:"الأمر ربما يثير اهتمامه بالطبع لمحاولة مواجهة هذا التحدي للنجاح مع باريس كمشروع رياضي، لكن بلا شك لو قام بذلك سيخون مدينته الأصلية، وهذه مشكلة صعبة الحل بالنسبة له".

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ليوناردو يوضح حقيقة الجلسة السرية مع زيدان

وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس، قد خرج في تصريحات صحفية، لينفي كل ما أثير الفترة الماضية عن وجود مفاوضات مع زيدان.

جدير بالذكر أن زيدان نشأ في مارسيليا ولا تزال عائلته تعيش بهذه المدينة، كما أنه يعتبر من المشجعين للفريق رغم عدم اللعب له خلال مسيرته.