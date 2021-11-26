ليوناردو يوضح حقيقة الجلسة السرية مع زيدان

قام ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بتوضيح كل الأمور المتعلقة بالمفاوضات مع زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، كشفت أمس، الخميس، عن مقابلة ليوناردو بزيدان بصحبة جان كلود بلان المدير الرياضي للنادي.

وأوضحت أن زيدان أبدى موافقته المبدئية على تولي المهمة، ولكن في الموسم القادم، على أن يكمل ماوريسيو بوتشيتينو الموسم الحالي.

ورد ليوناردو على هذه الأنباء في تصريحات لوكالة "فرانس برس":"لا نريد مغادرة بوتشيتينو، لم يطل الرحيل ولم يتواصل معنا أي ناد بخصوصه".

وأضاف:"لدينا الكثير من الاحترام لزين الدين زيدان، لما فعله كلاعب ومدرب، ولكني أؤكد لكم بكل وضوح أنه لا توجد اتصالات أو لقاءات معه".

ويأتي حديث ليوناردو ليسير في نفس اتجاه ما قاله بوتشيتينو نفسه، حول عدم تركيزه على الشائعات وشعوره بالسعادة في باريس.

يذكر أن الفريق الفرنسي خسر يوم الأربعاء الماضي أمام مانشستر سيتي 2/1 في دوري أبطال أوروبا، لتزداد الشكوك مرة أخرى حول بوتشيتينو.