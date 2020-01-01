تدخل شرفي من أجل ضم كارلوس إدواردو للأهلي

إدواردو هو الهداف الأجنبي التاريخي للهلال، إذ سجل 74 هدفًا خلال 142 مباراة خاضها بالقميص الأزرق

أكدت تقارير صحفية محلية وجود رغبة لدى إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال الذي انتهى عقده مع الزعيم.

وأشارت صحيفة "الرياض" إلى أن سمو الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق وعضو شرف النادي، تدخل بنفسه في المفاوضات من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع للراقي خلال الفترة المُقبلة.

وأضافت الصحيفة أن تدخل بن مشعل سيكون له دورًا في إقناع اللاعب بالتوقيع للفريق الأهلاوي، ومحاولة تقريب وجهات النظر.

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ويرغب أصحاب القرار في النادي الأهلي وبدعم من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي للعمل على توفير جميع احتياجات المدرب وتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم بأسماء لاعبين أجانب مميزين.

يذكر أن إدواردو هو الهداف الأجنبي التاريخي للهلال، إذ سجل 74 هدفًا خلال 142 مباراة خاضها بالقميص الأزرق.

وخلال الموسم الحالي فقط، شارك في 25 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس العالم للأندية قطر 2019، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع هدف وحيد.