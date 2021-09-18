"إذا أكل رونالدو فضلات حصان سأفعل المثل"

عادات رونالدو الصحية تنتقل إلى مجتمع كرة القدم

يبدو أن نظام كريستيانو رونالدو الغذائي انتقل إلى مجتمع كرة القدم، وهذا ما كشفه تروي ديني، لاعب فريق برمنجهام الإنجليزي.

قبل عدة أيام اعترف لي جرانت، حارس مرمى مانشستر يونايتد بتأثير كريستياتو رونالدو في غرفة ملابس الفريق وخصوصًا على النظام الغذائي لزملائه في مانشستر يونايتد.

ماذا قال تروي ديني عن رونالدو؟

أجرى المهاجم الإنجليزي حديث مع صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أعرب فيها عن إعجابه الشديد بكريستيانو رونالدو وصحته البدنية.

وقال ديني مازحًا: "إذا رأيت كريستيانو رونالدو يأكل فضلات الأحصنة، سأفعل مثله".

كيف أثر رونالدو على مجتمع كرة القدم؟

قدرة كريستيانو رونالدو البدينة والعقلية تذهل الجميع مع كل مباراة يلعبها ومنذ أن عاد البرتغالي إلى صفوف الشياطين جعل الأمر ملحوظًا سواء داخل الملعب أو خارجه.

فمن داخل الملعب، استطاع صاحب الـ 36 عامًا أن يذهل الجميع ويضع بصمته منذ المباراة الأولى بقميص الفريق ويسجل هدفين ضد نيوكاسل، ورغم النتيجة المخيبة للآمال في أولى جولات دوري أبطال أوروبا، تمكن رونالدو من تسجيل هدف الفريق الوحيد في المباراة.

أما خارج الملعب، فظهر تأثير اللاعب الأكبر حين توقف لاعبي الفريق عن تناول الوجبات الغير صحية بعد أن شاهدوا النظام الغذائي الصارم الذي يتبعه اللاعب، ليحافظ على نشاطه بالرغم من أنه في الـ 36 من عمره، حسب ما قاله حارس الفريق، لي جرانت.

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