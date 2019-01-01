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تخفيض أسعار تذاكر مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا

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جماهير مصر
هذا القرار حرصًا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة هاني أبو ريدة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال دورها الأول.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حالة اعتراض كبيرة من قبل جماهير كرة القدم المصرية بسبب ارتفاع أسعار تذاكر المباريات.

وكشفت اللجنة عن تخفيض أسعار التذاكر إلى 150 جنيها بدلاَ من 200 جنيه، في البطولة التي تستضيفها مصر الشهر المُقبل.

الحساب الرسمي للجنة المنظمة أوضح أن هذا القرار حرصًا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر.

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وأضاف في بيانها أن ذلك جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن وروعي فيها عددا من العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الملاعب والقيمة التسويقية للبطولة الحالية.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة في بيانها أنها كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية ، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك.

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