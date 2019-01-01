رامون دياز: ضاعت المنافسة على اللقب فتراجع المستوى

الأرجنتيني يعلق على قيادة رينارد لبيراميدز في الموسم المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لبيراميدز، الشوط الأول من مواجهة وادي دجلة بأنه الأسوأ في مشواره مع الأزرق، معربًا عن حزنه من الصورة التي ظهر بها الفريق.

الكتيبة الزرقاء حققت تعادلها الثالث على التوالي أمس الثلاثاء، أمام الفريق البترولي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

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وقال دياز، خلال المؤتمر الصحفي: "لست راضيًا نهائيًا عما حدث من الفريق أمام دجلة، قدمنا في الشوط الأول أداءً هو الأسوأ لبيراميدز تحت قيادتي، لكننا تداركنا الموقف في الشوط الثاني والتغييرات منحت الفريق حيوية أكثر".

وأضاف: "ضاعت المنافسة على لقب الدوري فتراجع المستوى، نعم هذا أحد أسباب تراجعنا خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من أننا لابد أن نكون أكثر احترافية وقوة، ونقاتل حتى آخر لحظة دفاعًا عن اسم النادي".

الأرجنتيني تابع: "الدوري المصري قوي، وبيراميدز يحتاج لوقت لمنافسة الأهلي والزمالك، لكننا سندعم الفريق في الصيف بصفقات قوية، ربما نحتاج للاعبين من الخليج، لكن الجوانب المادية قد تعيق ذلك".

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وبسؤاله عما تردد عن التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب المغربي، لتولي المسؤولية الفنية لبيراميدز، علق: "هذا لا يخصني، ولن أعلق على مثل هذه الأحاديث، ما لدي فقط أنني مستمر مع الفريق حتى نهاية عقدي".

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة، متساويًا مع الزمالك، صاحب الوصافة، وإن كان الأبيض خاض ثلاث مباريات أقل، بينما يأتي دجلة عاشرًا بـ36 نقطة.