تخشون من إقالته قبل المونديال؟ .. قرار رسمي بشأن مستقبل رينارد

مدرب السعودية: أشعر أنني واحد منكم

أوقف الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسميًا مخاوف البعض من إقالة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب الوطني، قبل كأس العالم قطر 2022.

الفرنسي أعلن رسميًا، تجديد عقده مع الأخضر لمدة خمس سنوات مقبلة، لينتهي عقده في عام 2027، لتكملة أهداف الأخضر في السنوات المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للأخضر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو للمدرب الفرنسي، يتحدث به عن مدى شعوره بالراحة في المملكة، وكم قابل من مواهب سعودية.

وقال رينارد، خلال الفيديو: "منذ لحظة وصولي شعرت أنني واحد منكم، شعرت بشغف الناس بكرة القدم، رغبة الناس بالنجاح والمجد، طموح البلاد بالمضي قدمًا والتطور، رأيت بلدًا مليئًا باللاعبين الشباب والموهوبين، حققنا هدفنا الأول معًا، لنعمل سويًا لتحقيق البقية، أنا هنا لأبقى".

رينارد كان قد تولى المسؤولية الفنية للأخضر في عام 2019، بعدما أنهى مهمته مع منتخب المغرب، التي كانت مليئة بالنجاحات.

وخلال هذه الفترة، خاضت السعودية معه 23 مباراة، فاز في 15، وخسر مباراتين، وتعادل في ست.

ونجح الفرنسي في النجاح في مهمته الأولى بقيادة المنتخب السعودي للتأهل لكأس العالم قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر منافسات المونديال في أواخر نوفمبر المقبل، إذ يقع في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

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