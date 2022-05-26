مفاجأة .. يحق لكنو المشاركة مع منتخب السعودية رغم الإيقاف!

لاعب وسط الهلال سيشارك بشكل طبيعي مع منتخب السعودية

كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن مفاجأة في موقف محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال، وذلك مع المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية.

المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، قام باستدعاء كنو لقائمة الأخضر، المشاركة في الفترة الإعدادية الأولى بإسبانيا. تعرف على القائمة كاملة

إيقاف كنو والهلال حاول رفع الإيقاف

أصدرت غرفة فض المنازعات قرارها بشأن قضية محمد كنو لاعب الهلال، وذلك بإيقافه لمدة 4 أشهر، بعد ثبوت توقيعه لعقد مع نادي النصر، ثم تجديد عقده مع فريقه الهلال.

كما ألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو ونادي الهلال، بدفع مبلغ تعويض مالي قيمته 27 مليون ريال سعودي، قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم مع العالمي، وأيضًا قيمة مقدم العقد الذي حصل عليه.

ولكن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أصدر بيانًا رسميًا، يعبر عن غضبه من قرارات الغرفة، ووصفها بالقرارات المجحفة، ليتم تقديم استئنافًا أمام مركز التحكيم الرياضي، بالإضافة إلى طلب برفع الإيقاف عن محمد كنو.

كنو يحق له المشاركة مع منتخب السعودية

العجلان أكد على أن محمد كنو يحق له المشاركة مع منتخب السعودية، بالرغم من قرار غرفة فض المنازعات بإيقافه لمدة 4 شهور قادمة.

ونشر العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أكد خلالها على أن كنو موقوف فقط من المباريات الرسمية، ويمكنه المشاركة باللقاءات الودية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "سيكون بمقدور النجم الدولي محمد كنو المشاركة في المباريات الودية للمنتخب السعودي أمام كولومبيا وفنزويلا في المعسكر المقبل، حيث أن إيقافه عن المباريات الرسمية فقط".

سيكون بمقدور النجم الدولي محمد كنو المشاركة في المباريات الودية لـ #المنتخب_السعودي أمام كولومبيا وفنزويلا في المعسكر المقبل .. حيث أن إيقافه عن المباريات الرسمية فقط pic.twitter.com/s8PfwZGxrw — أحمد العجلان (@ahmad2man) May 26, 2022

المنتخب السعودي ليس مرتبطًا بأي مباريات رسمية خلال الفترة القادمة، حيث أول المباريات الرسمية ستكون في نوفمبر 2022 بكأس العالم التي ستقام في قطر، ووقتها سيكون فترة إيقاف كنو قد انتهت.

اقرأ أيضًا ..

بعد واقعة نهائي كأس الملك .. "هل كنو هلالي أم نصراوي؟"

قرار صادم .. مركز التحكيم يرد على طلب الهلال بشأن كنو

غياب المعيوف وعودة عطيف .. رينارد يعلن قائمة السعودية