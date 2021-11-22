تحليل | مهمة خاصة للشهراني والدوسري ونقطة قوة بوهانج ضعف لدى الهلال

تحليل بوهانج ستيلرز |

في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، ستتعالى الأنفاس وتتسارع دقات القلب لمدة 90 دقيقة كاملة، حيث مواجهة الهلال أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، على ملعب الملك فهد الدولي، في نهائي دوري أبطال آسيا.

كلاهما أقصى غريمه التقليدي من طريقه؛ النصر وأولسان هيونداي، حتى يصل لمعانقة المجد، للمرة الرابعة في تاريخه، ففي رصيد الزعيم وبوهانج ثلاثة ألقاب دوري أبطال.

قد يكون بوهانج ليس بغريبًا على الأندية السعودية، فهو من خطف لقب دوري الأبطال 2009 من اتحاد جدة، لكن تغير الكثير على مدار الـ12 سنة الماضية.

في السطور التالية نستعرض بعض الخطوط العريضة حول الفريق الكوري الجنوبي وطريقته الفنية وأبرز نجومه:

لا يخدعنك الدوري الكوري:

بالنظر إلى موقف بوهانج في الدوري المحلي، سنجده في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة، إذ تلقى 13 هزيمة، وتعادل في تسع مباريات وحقق الفوز في 11 لقاء.

ولم ينتصر سوى في ثلاث مباريات من أصل آخر عشر خاضها في الدوري الكوري، وهي إحصائية قد تجعلنا نتساءل كيف تأهل هذا الفريق إلى النهائي القاري؟

لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الفرق تمنح الأولوية للبطولة القارية، وتترك خلفها الدوري المحلي، من أجل الهدف الأكبر، وهو ما عمل عليه بوهانج هذا العام، حتى وإن كان هذا سيكلفه الغياب عن النسخة المقبلة من دوري الأبطال إلا أنه سيضيف اللقب القاري الرابع لتاريخه.

الملفت أيضًا في هذا الجانب أنه رغم خبرة الهلال الكبيرة في النهائيات القارية برصيد سبع نهائيات والتي خطف منها اللقب ثلاث مرات إلا أن بوهانج لا يعرف خسارة النهائيات..

ثلاث مرات حضر بها بوهانج بنهائي دوري الأبطال أعوام 1996، 97 و2009، وفي جميعها اعتلى منصة التتويج، ولم يخسر أي منها.

وباعتراف الصحافة الكورية فإن بوهانج لم يكن أفضل فرق شرق آسيا كي يتأهل للنهائي، بل أن أرقامه قد تكون أضعف من خصومه الذين واجههم، لكن مدربه كيم جي دونج يعرف تمامًا من أين تؤكل الكتف؟، ويعتمد أكثر من طريقة لعب أثناء المباريات، وهو ما يمنحه الأفضلية وإن لم يكن فريقه في حالته.

غيابات مؤثرة ولكن:

الحديث في الصحافة السعودية والكورية على حدٍ سواء تتحدث عن حظوظ الهلال الكبيرة للتتويج باللقب، لكن هذا لا يعود فقط لفارق الإمكانيات والخبرات وما شابه، إنما كذلك للنقص العددي في صفوف بوهانج.

كتيبة كيم جي دونج يغيب عنها ثلاثة لاعبين أساسيين هم: الحارس الأساسي كانج هيون مو ومانويل بالاسيوس، للإصابات، بالإضافة إلى لي سونج مو، الممنوع من السفر خارج البلاد خلال الفترة الحالية، لارتباطه بالخدمة العسكرية.

لكن مدرب بوهانج تحدث عن هذه الغيابات غير مبالٍ مؤكدًا: "لم نلعب مباراة بصفوف مكتملة منذ بداية الموسم، لذلك نحن معتادون على مثل هذه الظروف، ولن تمثل نقطة ضعف لنا".

كيم جي دونج كذلك حضر ببعثته إلى الرياض قبل أسبوع كامل من المباراة، كي يتأقلم لاعبوه مع الأجواء وفارق التوقيت، أي أدخلهم في أجواء النهائي مبكرًا، على عكس ما حدث بالهلال، الذي حضر لاعبوه مؤخرًا فعاليات بموسم الرياض، مما عرضهم لانتقادات كثيرة من جماهيرهم.

من هم أفضل لاعبي بوهانج؟

هدافو الفريق في دوري الأبطال:

ليم سانج هيون - 4 أهداف

بوريس تاشي ولي سونج مو – 3 أهداف

كانج سانج وو – هدفين

الأكثر صناعة للأهداف:

جو يونج جون – 3 أهداف

شين جين هو – هدفين

بوريس تاشي – هدف واحد

الأكثر خلقًا للفرص:

شين جين هو – 20 فرصة

ليم سانج هيوب – 19 فرصة

كانج سانج وو – 9 فرص

الأكثر تسديدًا على المرمى:

ليم سانج هيوب – 20 تسديدة

لي سيونج مو – 17 فرصة

كانج سانج وو – 12 فرصة

الأكثر تسديدًا بالرأس:

جوان وان جيو – 7 رأسيات

ألكسندر جرانت ولي سونج مو وليم سانج هيوب – 5 رأسيات

كون جي بيو – 4 رأسيات

الأكثر مراوغة:

مانويل بلاسيوس – 12 مراوغة

كانج سانج وو – 7 مراوغات

ماريو كيفيسيتش – 6 مراوغات

الأكثر إرسالًا للعرضيات:

كانج سانج وو – 40 عرضية

ليم سانج هيوب – 36 عرضية

شين جين هو – 32 عرضية

حراسة المرمى أبرز نقاط ضعف بوهانج:

بوهانج ربما يكون رقميًا أفضل دفاعيًا من الهلال، إذ لم يستقبل سوى ستة أهداف خلال مشواره بالبطولة، فيما استقبل الزعيم عشرة أهداف إلا أن حراسة المرمى ستكون نقطة ضعف قوية بل هي الأقوى بهذه المباراة.

حارس مرمى بوهانج الأساسي كانج هيون مو سيغيب عن هذه المباراة، نظرًا لإجرائه عملية جراحية مؤخرًا، ليشارك في مواجهة الهلال بديله لي جون، وهنا المشكلة..

لي جون – صاحب الـ24 عامًا - انضم للفريق الكوري في عام 2019، وليس لديه الخبرات الكافية لخوض مباراة النهائي، فلم يشارك مع الفريق هذا الموسم سوى في ثماني مباريات فقط، استقبل خلالها ثمانية أهداف، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين.

لذلك اعتماد لاعبي الهلال على التسديدات من خارج منطقة الجزاء، ربما ستكون الحلم الأمثل في هذه المباراة.

مهمة خاصة للدوسري وياسر الشهراني:

أظهرت مباريات بوهانج في البطولة القارية اعتماده بشكل كبير في الهجوم على الناحية اليسرى، التي تنشط كثيرًا على عكس الناحية اليمنى.

الجانب الأيمن لبوهانج نقطة ضعف مهمة على كتيبة ليوناردو جارديم استغلالها، لذلك ستكون مهمة سالم الدوسري وياسر الشهراني في هذه المباراة هي الأهم.

معاناة دفاعية وهجومية بشكل عام لدى الفريق الكوري في الجانب الأيمن، خاصةً مع الاندفاع الهجومي الذي يعتمد عليه بوهانج، فإن استغلال المساحات في هذا الجانب، ستشكل عاملًا مهمًا في المباراة.

نقطة قوة بوهانج هي ضعف لدى الهلال:

أخيرًا وكما يعلم الجميع أن أهم نقطة ضعف لدى الهلال هي الكرات العرضية والضربات الثابتة، وبالنظر إلى بوهانج فإنه مميز للغاية في العرضيات من الثنائي كانج سانج وو وليم سانج هيوب.

وما يميز بوهانج في هذا الجانب أنه يدفع بأربعة أو خمسة لاعبين على الأقل في منطقة جزاء الخصم عند إرسال العرضية وفي حالة الهجوم بشكل عام، وهو ما يربك دفاعات الخصوم إلى حد كبير.

لذلك لا مجال للأخطاء الدفاعية عند الهلال في الغد، فالخطأ قد يكلف الفريق هدفًا من الثغرة الأهم.

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