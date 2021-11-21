خاص | نصائح كورية للهلال .. بوهانج يعاني ولكن احذروا مدربهم

مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا، هو الأمر الذي يشغل أذهان الجمهور السعودي خاصة جماهير الزعيم، التي تطمح لتحقيق البطولة القارية والمشاركة بكأس العالم للأندية.

الهلال يدخل المباراة وعينه على اللقب الآسيوي الثامن في تاريخه، وأيضًا الانفراد بصدارة قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري الأبطال، والتي يتشارك فيها مع بوهانج برصيد 3 بطولات.

النسخة العربية من موقع "جول" تواصلت مع النسخة الكورية، للحديث عن بعض الأمور المهمة التي تخص فريق بوهانج ونهائي البطولة القارية، قبل موقعة الثلاثاء.

بوهانج يعاني ولكن احذروا المدرب:

أكدت النسخة الكورية على أن بوهانج يعاني من إصابات كثيرة، والحارس الأساسي للفريق خضع لعملية جراحية مؤخرًا ولن يتمكن من المشاركة في المباراة.

هناك غيابات أخرى يعاني منها الفريق الكوري، أبرزها لي سونج مو الذي انضم إلى الخدمة العسكرية في بلاده، والمهاجم الكولومبي مانويل بالاسيوس الذي يعاني من الإصابة.

وبالرغم من أن هناك تشكيك كبير في إمكانية تتويج بوهانج بلقب دوري أبطال آسيا، إلا أنه يمتلك مدرب لديه خبرة كبيرة، وهو كيم كي دونج، الذي حقق اللقب كلاعب عام 2009 أمام الاتحاد.

كان الجميع يتوقع بأن بوهانج سيخرج من دور الربع النهائي أو نصف النهائي، وذلك بعد تقييمهم بأنهم أضعف الخصوم، ولكن استطاعوا الحصول على ما يريدون.

وسائل الأعلام الكورية تؤكد أيضًا على أن الهلال يمتلك الأفضلية، ولكن قد يكون للمدرب كيم كي يونج كلمة في هذه المباراة، لما يمتلكه من تكتيكات مميزة.

من هم أجانب الهلال في نهائي أبطال آسيا؟

سيلعب نادي الهلال بكامل العدد في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، ولا توجد غيابات في الفريق، حيث سيلعب بكامل نجومه المباراة بهدف الفوز والتتويج باللقب القاري.

البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، اختار البرازيلي ماتيوس بيريرا، والمالي موسى ماريجا والفرنسي بافيتمبي جوميس والكوري الجنوبي جانج هيون سو، كرباعي أجنبي في البطولة القارية.

لاعبون بالهلال يسببون قلقًا في بوهانج:

أكدت النسخة الكورية من موقع "جول" على أن هناك لاعبين رائعين في الهلال، مثل الفرنسي بافيتمبي جوميس، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، والبرازيلي ماتيوس بيريرا والكوري الجنوبي جانج هيون سو، ويجب على بوهانج الحذر منهم.

وشددت النسخة على أن الهلال يستحق التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، لأنه يمتلك لاعبين يمتلكون إمكانيات فردية رائعة، وهذا ما جعله يتمكن من التأهل إلى المباراة النهائية.

كما أشارت النسخة الكورية إلى أن بوهانج أيضًا يستحق التواجد بالتهائي، لأنه فريق قوي، وظهر بشكل رائع أمام فريق أولسان، بالرغم من أنهما منافسان كبيران، وكيم جي دونج يعرف جيدًا كيف يلعب مثل هذه المباريات.

وأنهت النسخة الكورية حديثها متحدثة عن المدرب كيم جي دونج، حيث أكدت على أنه يمتلك تكتيكات متنوعة، ويستطيع تغيير شكل الفريق واستراتيجيته أثناء المباراة.

ما هي ألقاب الهلال في دوري أبطال آسيا؟

حقق نادي الهلال 7 ألقاب آسيوية في تاريخه، حيث توج بدوري أبطال آسيا 3 مرات أعوام "1991 و 2000 و 2019"، من أصل 7 مرات وصل فيهم إلى النهائي، حيث خسر 4 نهائيات أعوام "1986 و 1987 و 2014 و 2017".

وتوج الهلال بلقب كأس الكؤوس الآسيوية مرتين عامي 1997 و 2002، وكأس السوبر الآسيوي مرتين عامي 1997 و 2000، بينما خسر كأس السوبر مرة واحدة عام 2002.

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