تحليل إنتر ويوفنتوس | خرافات أليجري وخطأ إنزاجي الأكبر!

كيف تعادل يوفنتوس مع إنتر وفرط أصحاب الأرض في فوزًا مضمونًا؟!

تعادل اليوم يوفنتوس مع نظيره إنتر على ملعب الأخير في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بهدف لمثله.

التعادل جاء محبطًا على إنتر الذي تفوق في المباراة وكان في مقدوره أن يحقق فوزًا سهلًا، لكن بعض التفاصيل في المباراة منعتهم من ذلك.

دعونا نستعرض أبرز النقاط الفنية في المباراة لندرك أسباب تعادل يوفنتوس وتفوق إنتر في بداية اللقاء:

نظرة على التشكيل

سيمون إنزاجي المدير الفني لإنتر قرر أن يبدأ المباراة بأفضل العناصر المتاحة بالنسبة له ليحسم الأمور سريعًا، وجاءت التشكيلة بطريقة 3-5-2 كالتالي:

هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني.

إيفان بيريشيتش - هاكان تشالهان أوغلو - مارسيلو برزوفيتش - نيكولو باريلا - ماتيو دارميان.

إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

في المقابل رفض أليجري ألا يضع بصمة سلبية على تشكيلته، وغاب الثنائي باولو ديبالا وفيدريكو كييزا، وخاض اللقاء بطريقة 4-4-2 وبذلك التشكيل:

فويتشيك شتشيسني

دانيلو - بونوتشي - كيليني - ساندرو

بيرنارديسكي - ماكيني - لوكاتيلي - كوادرادو

ديان كولوشيفسكي - موراتا

يوفنتوس يخطف تعادلًا في الوقت القاتل من الإنتر pic.twitter.com/dFhNuavbVd — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 24, 2021

تفوق وسط إنتر

منذ اللحظة الأولى في المباراة تفوق وسط ملعب إنتر بشكل ملحوظ على نظيره في يوفنتوس فامتلك أصحاب الأرض كل شيء في اللقاء.

الثلاثي باريلا وبروزوفيتش وتشالهان أوغلو استطاع أن يفرض سيطرته بكل الطرق الممكنة على ماكيني وبينتانكور ولوكاتيلي عند حلوله كبديل.

وكما هو معروف، لو أردت أن تحقق السيطرة في كرة القدم عليك أن تفوز بمعارك وسط الملعب، وهو ما تحقق لصالح إنتر منذ الدقيقة الأولى.

اختفاء كوادرادو في جيب إيفان بيريشيتش

في ظروف غامضة اختفى اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو في ظل المتألق إيفان بيريشيتش الذي استطاع أن يخفي خطورته تمامًا.

بيريشيتش قام بدوره الدفاعي على أتم وجه في مواجهة كوادرادو، وكذلك لم ينس دوره الهجومي، بالرغم من إهداره لفرصة ليست بالهينة.

خرافات أليجري!

المدير الفني ليوفنتوس كما لو كان قد تعمد أن يمنح إنتر السيطرة على المباراة، وأراد أن يساعد الفريق الخصم من البداية.

غاب ديبالا عن التشكيل الأساسي، وكان ذلك مفهومًا نظرًا لعودته لتوه من الإصابة، لكن لماذا غاب كييزا؟

صحيح أن الإيطالي الشاب لعب كثيرًا في الأسابيع الماضية ويعاني بعض الإرهاق، لكن هل ديربي إيطاليا ضد إنتر هو الخيار الأمثل لإراحته؟

هدايا يوفنتوس

حتى عندما حل ديبالا بديلًا ومعه كييزا وعدل أليجري بعض الشيء من أوضاع يوفنتوس عانى الفريق من مشاكل عديدة في أرض الملعب.

أبرز تلك المشاكل كان طول فترة التحضير لبناء الهجمة، وهو ما كان يسمح لإنتر أن يتمركز في الدفاع بشكل أفضل ويتحضر لإيقاف هجوم يوفنتوس.

خطأ إنزاجي

في نهاية اللقاء، بالتحديد في النصف ساعة الأخيرة دفع المدير الفني لإنتر بروبيرتو جاليارديني بدلًا من المتألق تشالهان أوغلو.

حسنًا ربما يكون لدى الرجل سببًا واضحًا، لكن ذلك التبديل منح يوفنتوس متنفس من الحرية في الشوط الثاني، كان من الممكن أن يكون أخطر لو كان الضيوف في حالتهم.

الخطأ الآخر الذي وقع فيه إنزاجي هو اللجوء للدفاع قبل نهاية المباراة بنصف ساعة كاملة، وترك كل شيء ليوفنتوس مع شبه غياب تام لمحاولات الهجوم وامتلاك الكرة.

كان في مقدور إنتر أن يحقق الفوز في تلك المباراة وأن يحسم النتيجة مبكرًا، لكن الرجوع للدفاع والخوف من تعادل يوفنتوس منعهم من ذلك وجاء بالهدف من الهواء للبيانكونيري.

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