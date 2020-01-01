كم مباراة يحتاجها محمد صلاح ليكون الهداف التاريخي لليفربول؟

محمد صلاح يسير بشكل ممتاز في طريقه لصدارة قائمة الهداف التاريخي لليفربول بالدوري الإنجليزي.

يمر محمد صلاح بفترة طيبة رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي حيث عاد النجم المصري للتسجيل مع الريدز في البريميرليج.

ووصل صلاح للهدف رقم 16 له في البريميرليج هذا الموسم محتلًا المركز الرابع في صراع الهدافين خلف أجويرو هداف مانشستر سيتي وفاردي نجم ليستر سيتي وأوباميانج مهاجم أرسنال.

ويملك النجم المصري في الوقت الحالي 70 هدفًا مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه لهم قادمًا من فريق روما الإيطالي.

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من هو الهداف التاريخي لليفربول؟

الهداف التاريخي لليفربول هو الأسطورة روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا، ويأتي خلفه أسطورة أخرى هو ستيفين جيرارد برصيد 120 هدفًا، وبفارق هدفين يأتي مايكل أوين في المركز الثالث.

أما محمد صلاح فمنذ انضمامه للريدز سجل 70 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليتخطى لويس سواريز إلى المركز الرابع بفارق هدف وحيد.

اللاعب عدد الأهداف روبي فاولر 128 ستيفين جيرارد 120 مايكل أوين 118 محمد صلاح 70 لويس سواريز 69

ما هو معدل أهداف محمد صلاح مع ليفربول؟

هدفا صلاح في شباك وست هام رفعا من معدله التهديفي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي لـ 0.70 هدف في المباراة الواحدة، وهو المعدل الأكبر بين هدافين الرييدز في التاريخ.

يأتي في المركز الثاني لويس سواريز بـ0.63 هدفًا لكل مباراة، وفي المركز الثالث مايكل أوين ثم روبي فاولر وفي المركز الخامس يتواجد ستيفين جيرارد.

اللاعب معدل الأهداف محمد صلاح 0.70 لويس سواريز 0.63 مايكل أوين 0.54 روبي فاولر 0.48 ستيفين جيرارد 0.24

متى يصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول؟

تعني كل تلك الأرقام أنه لو حافظ على نفس المعدل التهديفي سيحتاج لـ 72 مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليتجاوز صاحب المركز الثالث مايكل أوين.

وصول صلاح للمباراة رقم 173 له بقميص الريدز في البريميرليج سيعني تجاوزه للقائد التاريخي للنادي ستيفين جيرارد والذي يملك 53 هدفًا أكثر منه.

أما القمة التي يحتلها روبي فاولر بـ128 هدفًا يحتاج محمد صلاح للمشاركة في 88 مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي بالحفاظ على نفس المعدل التهديفي الخاص به، أي حوالي بعد ثلاث سنوات عندما يصبح عمره 30 عامًا.

توقع ما قد يحدث بعد سنوات من الآن يعد خيالًا، بل الحديث عن سيناريو قد يحدث في الأسبوع المقبل يكون غير مقبول في بعض الأحيان، لكن سيكون من المذهل لو حافظ صلاح على نفس المعدل في ظل تقدم العمر وفقدانه للسرعة مع مرور السنوات ربما تعرضه لبعض الإصابات.