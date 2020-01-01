تحقيق خاص | السومة إلى أين؟ .. نجوم ونقاد من السعودية ومصر والإمارات يتحدثون عن الأنسب له

أين ستكون وجهة السومة المقبلة؟

لم يعلم منذ نشأته في مدينة دير الزور السورية، أنه سيصبح من أبرز المهاجمين العرب، رفقة واحد من أفضل الأندية العربية بشكل عام، والأندية السعودية بشكل خاص، حقق الكثير من الإنجازات بفضل مهاراته وقوته البدنية وقدرته وإمكانياته الكبيرة التي أخرجت واحدًا من أبرز رؤوس الحربة عرفها الدوري السعودي.

عمر السومة الذي أفجع الجميع بشكل خاص جماهير الأهلي، مؤخرًا، بقضية رحيله عن الفريق لأسباب خاصة تتعلق بالعائلة وليس متعلقة بأزمات مع إدارة النادي الذي حقق معه الكثير من الألقاب الفردية والبطولات خلال العقد الأخير وحمل لواءه في جميع المحافل المحلية والقارية.

اجتهادات واسعة وعروض شبه رسمية ولكن ليس هناك قرار حاسم عن مستقبله حتى الآن، ومن المؤكد أن إعلان اللاعب على رغبته في الرحيل علنًا، يتبعها قرار نهائي، يضرب قلوب جماهير الراقي خلال السنوات المقبلة، بمغادرة أبرز نجومهم خلال السنوات الأخيرة.

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"جاءت لي عروضًا بأرقام خيالية، ومميزات عالية لكنني لم أبحث عن المادة، أرتاح في الأهلي وأحب الأهلي، ولكن ما يصبرني عن الوضع ونقطة ضعفي هو الجمهور".. كلمات أطلقها عمر السومة في حوار سابق مع "جول" ولكن ماذا تغير بكل تأكيد هو تراجع مستوى الفريق وتغير المدربين المستمر وعدم الاستقرار داخل قلعة الراقي؟

في حوار خاص مع جول.. عمر السومة: رحيلي عن الأهلي صعب، وجماهير الراقي نقطة ضعفي 💚



انتظروا المقابلة كاملة مع النجم السوري الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة 💫 pic.twitter.com/ryEuuLTOQL — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 28, 2019

ولكن السؤال الأهم الآن .. عمر السومة إلى أين؟

هذا ما سنتحدث عنه خلال السطور التالية....

قد تنحصر وجهات عمر السومة حال رحيله عن الأهلي، خارج الدوري السعودي إلى دوريات بعينها وأبرزها هما الدوري الإماراتي والدوري المصري، ولكن في حال بقاءه في الدوري السعودي بنادٍ آخر جميعًا نعرف خياراته فلن يخرج بعيدًا عن النصر والهلال.

عماد متعب نجم الأهلي واتحاد جدة السابق، تحدث لـ"جول" عن إمكانية انضمام السومة للدوري المصري، حيث قال: "السومة مفيد فنيًا لأي فريق ينضم له في الدوري المصري، وإذا انحسرت المنافسة فبالتأكيد سيكون الصراع الأقوى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وعند سؤاله عن انضمامه للأهلي المصري وحل أزمة الهجوم في الفترة الأخيرة، قال متعب: "بالتأكيد عمر السومة مكسب لأي فريق، لاعب ذو قدرات قوية وسيفيد الأهلي في حال انضمامه وسيكون صفقة مميزة".

إمكانيات عمر السومة لا يختلف عليها أحد، إنه مكسب بالفعل لأي فريق كما ذكر نجم هجوم الأهلي، وسيتصارع عليه أكثر من فريق من أجل ضمه ليتسلح به من أجل التتويج بالبطولات كما كان يفعلها مع النادي الأهلي السعودي.

"لم أتلق عروضًا من الأهلي والزمالك خلال مسيرتي ولا حتى حديث شفهي مع وكيلي، ولا أحد تواصل معي مطلقًا، جميعها أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، ولكنني أميل إلى الأهلي تشجيعيًا".. كلمات قالها السومة في حوار سابق مع جول عام 2018، فهل تلعب العاطفة جزءًا من قرار اللاعب في حالة انضمامه للدوري المصري باختيار القلعة الحمراء؟

توجهنا بالسؤال أيضًا إلى عادل عبدالرحمن المدير الفني السابق لاتحاد جدة، والذي شهد تألق عمر السومة كونه تواجد في القطب الثاني لمدينة جدة، من سيستطيع ماليًا من الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم صفقة السومة حال انضمامه للدوري المصري.

قال عبدالرحمن لـ"جول": "بالطبع الثلاثي يستطيع ضمه وتحمل راتب عمر السومة ولكن، الأهلي والزمالك لن يبالغوا في الراتب وسيحصل على سبيل المثال على راتب يمثال اللاعب الأجنبي الأكثر تقاضيًا للرواتب في الثنائي مثل علي معلول، ولكن في حالة انضمامه لبيراميدز قد يكون هناك بعض الفوارق المالية بسبب عدم تواجد الجزء الجماهيري للفريق".

وعن رحيله عن أهلي جدة، قال عبدالرحمن في ثوب المدرب السعودي: "السومة أصبح السومة بعد انضمامه للأهلي، فأهلي جدة هو من أعطى الكثير لعمر السومة وليس العكس"، وهو ما لم ينكره اللاعب المهاجم في أكثر من حوار يخرج فيه للجماهير ويؤكد على فضل الراقي في مسيرته وحياته بشكل عام.

انتشرت تقارير خلال الأسابيع الماضية تؤكد وصول عرض من شباب الأهلي من أجل ضم عمر السومة مع وجود رغبة من العين لضمه، بالتأكيد حال خروج عمر السومة من الدوري السعودي قد يكون دوري الخليج العربي أبرز المرحبين بانضمام العقيد السوري له، وسيكون هناك صراعًا ناريًا على ضمه..

الإماراتي منصور عبدالله الناقد الرياضي تحدث عن هذا الأمر باستفاضة كبيرة، حيث قال: "من وجهة نظري شباب الأهلي الإماراتي هو الأقرب لضم عمر السومة في حالة انتقاله إلى دوري الخليج العربي، ولكن المفاوضات بينهما حاليًا لم تصل إلى الصيغة الرسمية، ولكن النادي يتواصل مع وكيل اللاعب، وسيكون إضافة قوية للأهلي بجانب البرازيلي كارلوس إدواردو وكارتابيا".

ولكن خالفه في هذا الرأي، محمد الخضيري رئيس المركز الإعلامي لنادي الجزيرة السابق، حيث قال: "لا أتصور أن شباب الأهلي في الوقت الحالي يحتاج لاعب مثل السومة خاصًة بعد انضمام إدواردو وتواجد أحمد خليل لاعب المنتخب والأفضل في آسيا".

واتفق الثنائي عبدالله والخضيري على أن أكثر من فريق سيتصارعون على ضم السومة في حالة تفكيره الانضمام لدوري الخليج العربي خلال الموسم المقبل من أجل امتلاك الإمكانيات الكبيرة لدى العقيد.

هل سيساهم عمر السومة في زيادة القيمة التسويقية للدوري الإماراتي حال انضمامه إليه، قال منصور عبدالله: " نجم قادم من أفضل دوري في الشرق الأوسط، وليس مجرد نجم عادي، بل (سوبر ستار)، سيعطي دوري الخليج العربي زخم واهتمام إعلامي قوي نحتاجه خاصًة في ظل تراجع أهمية الدوري بسبب أزمة كوفيد19".

وأضاف: "انظر إلى حجم المتابعة والاهتمام في حسابات التواصل الاجتماعي لنادي شباب الأهلي في حال التعاقد مع السومة بجانب إدواردو، ماذا تتوقع بعد انضمام السومة بجانب إدواردو في شباب الأهلي؟".

وعن مسألة انتقاله إلى الدوري الإماراتي، قال الخضيري: "انتقال السومة خارج الأهلي مرهون حاليًا بإدارة ناديه، وأيضًا ظروف أزمة كورونا التي نمر بها، وأيضًا رغبة اللاعب ستحدد مستقبله ومصيره في التجربة الجديدة".

وكان يجب التواصل مع إحدى وجهات النظر التي كانت قريبة من اللاعب في فترة ما، فتواصل "جول" مع ماجد الفهمي مدير المركز الإعلامي السابق للأهلي للحديث عن أزمة رحيل السومة من جميع جوانبها.

وقال ماجد الفهمي في حديثه: "أسباب رحيل السومة كثيرة ولكن أبرزها هي تغير بيئة النادي، وتغير 11 مدرب و8 رؤوساء في 4 سنوات فقط، وهذا يخل بتوازن النادي واستقراره وهذا ما دفع عبدالفتاح عسيري للرحيل وهروب عدد من الأجانب على رأسهم بلايلي ودجانيني و دي سوزا".

وأضاف: "حب جماهير الأهلي للسومة لن ينقص سوى في حالة واحدة فقط، وهي انتقال اللاعب لنادٍ سعودي آخر، ولكن في حال انتقاله إلى دوري آخر فلن تتأثر جماهريته".

وتابع الفهمي: "الدوري الإماراتي هو الأقرب لضم السومة في حال رحيل اللاعب من الأساس، ولا أتوقع انضمامه لنادٍ سعود آخر، فإذا رحل سيكون خارج الدوري السعودي نهائيًا".

وأنهى مدير المركز الإعلامي السابق للأهلي حديثه قائلًا: "بالنهاية السومة لاعب أسطوري وظهرت أسطوريته مع نادي عظيم كالنادي الملكي".