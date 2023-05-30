تحذير شديد اللهجة من كامل الموسى لجمهور الأهلي: افتحوا أعينكم جيدًا!

مدير الكرة في الأهلي يعلن نهاية مهمته، مع تحذير مهم للجماهير

وجه كامل الموسى؛ مدير الكرة في النادي الأهلي السعودي، رسالة تحذيرية لجماهير ناديه، تضمنت كذلك إعلان عن نهاية مهمته مع الفريق بنهاية مشواره في دوري يلو للدرجة الأولى.

الراقي توج أمس الإثنين، بطلًا لدوري يلو في أول مشاركة له في هذه الدرجة، بعدما حصد 72 نقطة من 34 مباراة.

ومع عودة قلعة الكؤوس من جديد لدوري روشن، طالب مدير الكرة الجماهير بالتكاتف محذرًا إياهم من بعض الشخصيات التي تسعى لهدم النادي، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هي صفحة سوداء ليس الحبر لأهلها، طوينها ولن ننساها، فدروسها أعمق من أن تُنسى، لقد شعرنا بالحزن كثيرًا ولا عيب بذلك فالأهلي كيان كبير ويستحق أن يحزن عليه الملايين من عشاقه على ما كُتب له، ولكن رجاحة العقل تقول، يجب علينا الآن، التكاتف، الترابط، ((يجب علينا أن نفتح أعيننا على من لم يفترش مدرجات عبدالله الفيصل بسجادته في يوم، وأخص كلامي هنا مواقع التواصل الاجتماعي)) لكي لا نعيد الأخطاء وننجرف وراء أشخاص لا تهمهم مصلحة الكيان بل مصالحهم الشخصية".

وأضاف ملمحًا لرحيله: "إخواني .. سعدت كثيرًا برد ١٪ من جميل النادي عليّ بخدمته في هذه الفترة الصعبة، شخصيًا لا أبحث عن منصب في النادي ولكني جاهز دائمًا لخدمته، الأهلي كبير .. كبير جدًا (لا تسمح لأحد يحاول يقزمه)".

جدير بالذكر أن هناك البعض يوجه اتهامات للأهلي ومجلس إدارته حاليًا برئاسة وليد معاذ بإهانة الكرة السعودية، بعد مشهد رفض الاحتفال بالتتويج بدرع دوري يلو.