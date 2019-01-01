تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك

أقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي في قطر وليس في ملعب النادي المتوج بكأس دوري أبطال أفريقيا

كشفت شبكة "bein sport" عن تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة السوبر الإفريقي الذي سيجمع بين فريقي الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية.

وقالت الشبكة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاتحاد الإفريقي حدد يوم 14 فبراير موعدًا لمباراة السوبر والمُقرر اقامته في العاصمة القطرية "الدوحة".

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي في قطر وليس في ملعب النادي المتوج بكأس دوري أبطال أفريقيا، وتوج الرجاء المغربي باللقب على حساب الترجي التونسي.

وحال قرر "كاف" بشكل رسمي، إقامة النسخة الجديدة من السوبر الأفريقي في قطر، وقرر الزمالك عدم المشاركة، سيكون مهددًا بعقوبات قاسية تهدد مسيرته الأفريقية في السنوات المقبلة.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن رفضه بشكل قاطع، خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر، ورحب بالدخول في أزمات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

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الزمالك كان قد توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بينما توج الترجى التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي .