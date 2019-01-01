خاص جول - كشف موقف قطر من استضافة كأس السوبر الإفريقي

كان الاتحاد الإفريقي قد وقع عقدًا مع الاتحاد القطري لكرة القدم بشأن استضافة مباراة كأس السوبر الإفريقي

ماجد جزر فيسبوك تويتر

كشف أحد المصادر المقربة من الاتحاد القطري لكرة القدم عن موقف استضافة مباراة كأس السوبر الإفريقي التي ستجمع بين فريقي الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الترجي التونسي المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب الزمالك باعتباره بطل الكونفدرالية في النسخة الماضية.

وأكد المصدر في تصريحاته لجول أن الاتفاقية بين قطر والاتحاد الإفريقي بشأن استضافة مباراة السوبر مازالت قائمة ولا يوجد أي تعديل عليها.

المصدر القطري لم يكشف عن موعد المباراة والملعب الذي سيُقام عليه المواجهة، حيث تم تأجيل المباراة في وقت سبق بسبب الأزمات التي أثيرت في نهائي دوري الأبطال.

وكان الاتحاد الإفريقي قد وقع عقدًا مع الاتحاد القطري لكرة القدم بشأن استضافة مباراة كأس السوبر الإفريقي لمدة ثلاثة سنوات.

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يُذكر أن النسخة الـ27 من السوبر الإفريقي كانت قد أقيمت خارج القارة للمرة الأولى وبالتحديد في العاصمة القطرية الدوحة، والتي جمعت بين فريقي الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي، والتي حققها الأخير لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف.