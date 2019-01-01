خاص جول - كشف موقف قطر من استضافة كأس السوبر الإفريقي

كشف أحد المصادر المقربة من الاتحاد القطري لكرة القدم عن موقف استضافة مباراة كأس السوبر الإفريقي التي ستجمع بين فريقي الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويلعب الترجي التونسي المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب الزمالك باعتباره بطل الكونفدرالية في النسخة الماضية.
وأكد المصدر في تصريحاته لجول أن الاتفاقية بين قطر والاتحاد الإفريقي بشأن استضافة مباراة السوبر مازالت قائمة ولا يوجد أي تعديل عليها.
يُذكر أن النسخة الـ27 من السوبر الإفريقي كانت قد أقيمت خارج القارة للمرة الأولى وبالتحديد في العاصمة القطرية الدوحة، والتي جمعت بين فريقي الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي، والتي حققها الأخير لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف.
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