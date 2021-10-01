تحديد موعد عودة بيل لريال مدريد وحيرة بشأن كارباخال!

قصة الإصابات في ريال مدريد كبيرة..

حدد ريال مدريد بصورة مبدئية موعد عودة جاريث بيل إلى الملاعب مجددًا، بينما تُغطي الضبابية حالة داني كارباخال ومتى سيستعيد عافيته مجددًا.

وكان بيل قد أصيب بعد التوقف الدولي الماضي في سبتمبر خلال تدريبات ريال مدريد، وبناء على رغبة اللاعب، لم يعلن النادي طبيعة الإصابة وإن اتفقت الصحف أنها في الركبة.

أما كارباخال فداهمتمه مجددًا الإصابة العضلية واضطر لمغادرة مباراة فالنسيا بعد 25 دقيقة بسببها، وبعد ثلاث مباريات فقط خاضها منذ إصابته السابقة.

متى يعود جاريث بيل للملاعب؟

ووفقًا لما زعمته شبكة "ABC" الإسبانية، فإن جاريث بيل يأمل في أن يعود مجددًا إلى الملاعب مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

هذا يعني بوضوح أن الدولي الويلزي سيكون خارج حسابات كارلو أنشيلوتي للكلاسيكو الإسباني المقرر له يوم 24 أكتوبر في كامب نو.

وقد أكد مدرب منتخب ويلز، روبرت بيج، الأمر نفسه عند سؤاله عن أسباب غياب بيل عن التوقف الدولي المقبل وتوقعاته لموعد عودته.

متى يعود كارباخال إلى الملاعب؟

على عكس بيل، حتى الآن لا يوجد موعد واضح لعودة داني كارباخال إلى الملاعب، وإن كانت ABC تشير إلى "تحدٍ" من نوع خاص للدولي الإسباني.

يتمثل هذا التحدي في أن يتمكن اللاعب من العودة قبل الكلاسيكو، وهو خيار وارد وإن كانت التوقعات حول صاحب الـ28 عامًا ليست بهذا التفاؤل الكبير.

كارباخال على وجه التحديد غيابه مؤثر في ريال مدريد، فأنشيلوتي لم يقتنع بلوكاس فاسكيز في محله ولا فيدي فالفيردي، واضطر لإعادة ناتشو لجلب الاتزان الدفاعي في الجبهة اليمنى.

ماذا ينتظر ريال مدريد في الفترة المقبلة؟

بعد مواجهة إسبانيول، تتوقف بطولات الأندية 15 يومًا بسبب التوقف الدولي، وبعد ذلك يجد ريال مدريد نفسه في فترة عصيبة بكل المقاييس.

يلتقي اللوس بلانكوس مع أتلتيك بيلباو في مباراة صعبة بالدوري الإسباني، ثم يواجه شاختار في دوري أبطال أوروبا وشعاره الفوز ولا غيره لعدم الدخول في حسابات معقدة للتأهل لثمن النهائي.

بعد ذلك يأتي الكلاسيكو في كامب نو، على يلتقي في أقل من أسبوع بعدها مع أوساسونا في سانتياجو برنابيو ثم إلتشي خارج الديار.

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