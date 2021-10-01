أزمة الإصابات مستمرة.. غياب جديد في ريال مدريد أمام إسبانيول

الأمور تزداد تعقيدًا على كارلو أنشيلوتي..

سيدخل ريال مدريد مباراته المقبلة أمام إسبانيول يوم السبت وهو منقوص من فيرلاند ميندي مجددًا بسبب الإصابة.

وعاد الدولي الفرنسي إلى التدريبات الجماعية في حصتين، لكن المفاجأة غير السارة أنه تدرب فرديًا يوم الجمعة بعد معاودة بعض الآلام له.

هذا ما جعل صحيفة "ماركا" تفترض أن مشاركة ميندي في مباراة إسبانيول يوم الأحد بعيدة المنال، وهو ما سيزيد من عناء المدرب كارلو أنشيلوتي.

إصابة ميندي تتزامن مع إصابة ظهير أيسر آخر وهو مارسيلو، ليصبح الشاب ميجيل جوتيريز هو الوحيد المتاح في هذه الجبهة، مع إمكانية الاعتماد على ناتشو بدلًا منه لتأمين الدفاعات.

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وتعود آخر مشاركة لميندي بقميص ريال مدريد إلى 3 مايو الماضي أمام تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أصيب بعدها بكسر في الساق بسبب الإجهاد.

وعلى صعيد متصل، تلقى أنشيلوتي أنباء أخرى إيجابية، إذ استمر توني كروس في تعافيه الإيجابي من إصابته وسيتمكن من دعم الميرينجي أمام الكتلان.

ريال مدريد يدخل مباراة إسبانيول ولا بديل أمامه سوى الفوز بعد أسبوع ماضٍ مخيب للآمال تعادل فيه سلبيًا مع فياريال محليًا وهُزِم من شيريف المولدوفي قاريًا.