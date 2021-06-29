تحديد موعد الاجتماع الحاسم لتقرير مصير رونالدو مع يوفنتوس

رونالدو يعقد اجتماعًا مع رئيس يوفنتوس لحسم قرار استمراره مع "البيانكونيري".

جاء خروج منتخب البرتغال من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بالخسارة في دور الستة عشر أمام بلجيكا، ليمثل نهاية حزينة لموسم كريسيتانو رونالدو قائد "الرحالة" ونجم يوفنتوس الإيطالي.

وفاز يوفنتوس في موسم 2019-2020 بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وتمكن من حجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس، باحتلال المركز الرابع، بعد تسعة مواسم من السيطرة على اللقب.

والآن، فقد حان وقت العطلة بالنسبة إلى كريستيانو رونالدو، لكن أولًا فإن اللحظة التي طال انتظارها لتحديد مستقبله مع نادي يوفنتوس قد حانت بالفعل.

وينتظر مديرو يوفنتوس ومشجعو "البيانكونيري" قرار رونالدو، والذي سيكون من شأنه أن يحدد خارطة الطريق للنادي الإيطالي في سوق الانتقالات، على المستوى التكتيكي والاقتصادي.

ويمتلك رونالدو عقدًا مع يوفنتوس حتى صيف 2022، يحصل بموجبه على 31 مليون يورو صافية، لكن استمراره في ملعب "أليانز ستاديوم" غير مؤكد حتى الآن.

وحسب شبكة "راي سبورت" الإيطالية، فإن اجتماع الحقيقة مع رئيس يوفنتوس أندريا أنييلِّي سيعقد بنهاية الأسبوع الجاري، وسيشهد أيضًا حضور خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو.

وعلاوة على ذلك، ومع عودة ماسيمليانو أليجري إلى قيادة يوفنتوس فنيًا، سيكون من الضروري أيضًا مناقشة المشروع الفني الجديد الذي سيتم تنفيذه.

ويبدو أن رونالدو يفكر كثيرًا بشأن مستقبله مع يوفنتوس، حيث أوضح يوم 14 يونيو في مؤتمر صحفي عشية مباراة البرتغال ضد المجر في افتتاح أمم أوروبا: "كل ما يحدث سيكون للأفضل، بغض النظر عما إذا كنت سأبقى في يوفنتوس أو غادرت".

ومن الواضح أن يوفنتوس مستعد لقبول قرار رونالدو أيًا كان القرار، وهو ما سيحدد كما ذكرنا توجهات الفريق في سوق الانتقالات.

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