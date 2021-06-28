شالكه يقدم عرضًا فكاهيًا لا يرفض لجاريث بيل!

نادي شالكه الألماني يقدم عرضًا لا يمكن لجاريث بيل أن يرفضه للانضمام لصفوفهم بشكل كوميدي!

قدم نادي شالكه الألماني عرضًا فكاهيًا للنجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني للانضمام لصفوفهم في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بعد أن نشر النادي تغريدة لساحة لعب جولف في مدينة جلزنكرشن التي ينتمي لها كنوع من الفكاهة مع النجم الويلزي.

وكتب النادي على التغريدة التي أثارت جنون متابعيه ومحبي بيل حول العالم: "جلزنكرشن جاهزة من أجلك يا جاريث".

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الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فظهرت مجموعة من الجماهير الدنماركية المتابعة للدوري الألماني والتي تشجع شالكه وطالبت بيل بالإنضمام لهم.

حدث ذلك في مواجهة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الويلزي في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي انتهت لصالح رفاق كريستيان إريكسن برباعية نظيفة.

وينتهي عقد إعارة جاريث بيل لصالح توتنهام خلال ساعات بنهاية شهر يونيو الجاري، ويعود بعدها لريال مدريد الإسباني ليستكمل تعاقده.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وكيل اللاعب أن عقده في توتنهام ينتهي لا يسمح بعودته في الموسم المقبل مع الفريق في صورة إعارة أو انتقال نهائي.

ومن المعروف عن جاريث بيل عشقه لرياضة الجولف، حتى أنه فضلها في لافتة حملها مع زملائه في ويلز على ريال مدريد وهو ما تسبب في أزمة له مع الجماهير.

جدير بالذكر أن عقد جاريث بيل في صفوف ريال مدريد لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، أي أن لديه 12 شهرًا إضافية مع النادي الملكي.