تحديد الموعد النهائي لعودة فاتي لبرشلونة!

تقارير تحدد الموعد النهائي لعودة نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن الموعد النهائي الخاص بعودة الشاب أنسو فاتي لصفوف برشلونة من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "إيسبورت3"، بعد أن عاد اللاعب للتدريبات منذ عدة أيام في المركز التدريبي الخاص ببرشلونة.

وأوضحت القناة أن اللاعب لن يتواجد في مواجهة غرناطة مساء الاثنين على ملعب كامب نو، أو في مباراة قادش يوم الخميس.

وذكرت الصحيفة أن عودة اللاعب ستكون في مواجهة ليفانتي على ملعب كامب نو في الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ حوالي عام.

ويخطط رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة للدفع بفاتي كبديل في تلك المباراة، ليمنحه عدة دقائق حتى يعود إلى مستواه الفني والبدني.

وقد يكون اللاعب في حالة أفضل عندما يحل الفريق ضيفًا على نظيره بنفيكا في البرتغال بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب فاتي منذ حوالي عام عن الملاعب بسبب إصابته في الركبة، وهي الإصابة التي خضع بسببها لعدة عمليات جراحية خطيرة.

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