تحت قيادة نيفيل .. رونالدو يجد ناديه الجديد!

رونالدو في طريقه للهرب من غضب مانشستر يونايتد!

يخطط ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي لإغراء زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو للانضمام إلى النادي الأمريكي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن بيكهام قد أجرى اتصالات مع وكيل رونالدو، بعد مقابلة مفاجئة أجراها المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا مع الصحفي بيرس مورجان قام فيها بانتقاد إدارة مانشستر يونايتد والمدير الفني إريك تين هاج.

واتهم رونالدو ملاك مانشستر يونايتد بعدم دعمه أثناء مرض طفلته والذي تسبب في غيابه عن الموسم التحضيري للشياطين الحمر.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو يثير اهتمام العديد من الأندية في أمريكا الجنوبية، أبرزهم لوس أنجلوس جالاكسي وإنتر ميامي.

الجدير بالذكر أن المدير الفني لنادي إنتر ميامي هو فيل نيفيل شقيق جاري نيفيل زميل رونالدو السابق في الشياطين الحمر والذي قام بانتقاده خلال الحوار التلفزيوني مع بيرس مورجان.