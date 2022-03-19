"تحت أي ظرف لا يمكن إطلاق الصافرات على ميسي"

خرج لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد رودريجو دي بول للدفاع عن زميله في المنتخب الوطني ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد تلقى صيحات استهجان من جماهير نادي باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء، وذلك بعد خروج فريقه من دوري الأبطال.

لم يكن دي بول أول من أعرب عن وجهة نظر قوية بشأن هذه المسألة، حيث رد لويس سواريز على هذا الاستهجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا قال دي بول عن صافرات الاستهجان؟

في حديثه إلى "TyC Sports" قبل فترة التوقف الدولي، تفاجأ دي بول أيضًا برد فعل جماهير باريس.

حيث قال: "هو معتاد على المسؤولية والضغط. إنها لحظة يجب أن يمر بها لأنهم خرجوا من دوري أبطال أوروبا ولكن هذه كرة القدم".

وواصل: "يجب أن يكون فخوراً بما ربحه، ديناميكية هذه الرياضة هي أنها تكافئك أحيانًا وتعاقبك أحيانًا، اللعب للأرجنتين سيفيده، وسيغير عقليته قليلاً".

وعن صيحات الاستهجان أوضح: "جماهير باريس فعلوا ذلك لأنهم كانوا غاضبين، لكن دون التفكير في الأمر، لا يمكنك إطلاق الصافرات على رجل مثل ميسي، بغض النظر عن مكانه في العالم وبغض النظر عن السبب".

ماذا عن علاقة دي بول بميسي؟

وعن علاقة دي بول بميسي في الأرجنتين استدرك: “الأجواء الجيدة كانت فورية، الحقيقة هي أنه كان طبيعيًا جدًا، في الجلسة التدريبية الأولى كنا نتحدث كثيرًا بالفعل".

وتابع: "وجود مثل هذه العلاقة الجيدة معه يعني أننا بحثنا عن بعضنا البعض كثيرًا على أرض الملعب وكان لدينا تفاهم جيد".

واختتم: "أعتقد أننا نفهم بعضنا البعض حتى دون النظر الآن".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني يستعد لمواجهة فينزويلا السبت القادم في الجولة ال 17 من تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية.

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