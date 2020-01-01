تجهيز أنيس البدري قبل كلاسيكو الاتحاد والهلال

ستقبل الزعيم الهلالي ضيفه الاتحاد يوم السبت 22 فبراير على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض

ينتظر الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة السعودي جاهزية اللاعب الدولي التونسي أنيس البدري، قبل خوض مباراة الفريق المُقبلة في الدوري السعودي للمحترفين أمام نادي الهلال السعودي.

وقالت التقارير أن لاعب الترجي التونسي السابق سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الهلال، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستقبل الزعيم الهلالي ضيفه الاتحاد يوم السبت 22 فبراير على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بكلاسيكو الكرة السعودية.

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وواصل البدري برنامجه التأهيلي الأخير من أجل الانخراط تدريبات الفريق الجماعية بعد عودة الفريق من المغرب لخوض مباراة في كأس محمد السادس.

ويلتقي الفريق الاتحادي مع أولمبيك آسفي المغربي، بعد غد، ضمن إياب الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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يذكر أن البدري تعرض إلى إصابة العضلة، خلال تدريبات الفريق التي سبقت مواجهة الرائد الماضية في الدوري، ومنعته من المشاركة أمام الرائد والتعاون وضمك.