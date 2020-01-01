جيوفينكو : المال ليس سبب تواجدي بالهلال والسعودية بلد رائع

أشعر بسعادة بالغة من تواجدي هنا بعد محطاتي في إيطاليا والولايات المتحدة

كشف اللاعب الإيطالي المخضرم سبيستيان جيوفينكو عن كواليس انضمامه إلى نادي الهلال السعودي، وتواجده في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كورة" قال جيوفينكو : "الدوري السعودي صعب جدًا ولكننا سنعمل كمجموعة بكل جد لكي نحقق اللقب".

وحول تواجده مع الهلال قال : "أشعر بسعادة بالغة من تواجدي هنا بعد محطاتي في إيطاليا والولايات المتحدة، والأن بعد أن أصبحت جزءًا من نادي الهلال.

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وواصل الإيطالي حديثه عن تواجده رفقة الزعيم قائلاً : "لا أصف لك حجم سعادتي إضافة لكوني أصبحت جزءًا من هذا البلد".

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ورداً على معرفته نادي الهلال قبل التوقيع له قال : "لم أكن أعرف الكثير عن نادي الهلال لكن وجدت أنه الأفضل على المستوى السعودي والقاري ولم أكن أعرف عن السعودية إلا ما يكتب أو أسمع عنه لكن وجدت أنها شيء مختلف عما سمعت."

وعن حقيقة قدومه للهلال بسبب المال قال : "لم يكن المال سبب خروجي من تورونتو إنما كانت علاقتي برئيس النادي معقدة بعض الشيء وكان الرحيل الخيار الأمثل وانتقالي كان إثباتاً بأني مازلت أحافظ على تألقي ولياقتي مع نادٍ كالهلال".

يُذكر أن جيوفينكو صاحب الـ 33 عامًا كان قد انضم إلى الهلال في يناير 2019 قادمًا من تورونتو الكندي في عقد مدته ثلاثة مواسم.