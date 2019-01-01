تجهيزات أمنية خاصة لمواجهة الرجاء والجيش الملكي

الجيش يطمح للثأر من هزيمته بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور الأول

بدأت السلطات الأمنية في المغرب، في وضع خطة خاصة لمباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي غداً الأربعاء.

الثنائي يلتقيان على ملعب مولاي عبد الله، وسط تكهنات بحضور ما يقرب من 35 ألف مشجع.

جريزمان: دي يونج هو أفضل لاعب لعبت ضده!

مواجهات الجيش مع الرجاء، دائماً ما تتسم بالندية والأجواء الحماسية بين الفريقين في الملعب أو المدرجات.

تقارير صحفية أكدت أن الجهات الأمنية في الرباط الآن، كثفت استعدادها لتفادي حدوث أي مشاحنات أو إنفلات.

كرة القدم لا يمكن أن تخلو من الانفعالات.. سواء كانت غاضبة أم سعيدة، اذكر لنا موقفًا طريفًا حدث لك بسبب انفعالك أثناء مشاهدة إحدى المباريات.. 😄



انطلقوا! 🏁 pic.twitter.com/2336tHX0kJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

ويأتي ذلك بعدما تم تأخير المباراة للساعة السادسة بالتوقيت المحلي، بدلاً من الثالثة عصرا، وفقاً لطلبات الجيش الملكي.

المباراة تمثل أهمية خاصة للفريقين، خاصة الجيش الذي يسعى للثأر من هزيمته على ملعب مراكش بهدفين مقابل هدف بالذهاب.

مورينيو يُحدد "مواصفات" فريقه الجديد

الرجاء يخوض المباراة وهو في المركز الثاني بـ28 نقطة، بفارق شاسع عن الوداد الرياضي المتصدر بـ42 نقطة، لكنه يمتلك 3 مؤجلات.

وعلى جانب آخر يحتل الجيش المركز السابع وفي رصيده 24 نقطة.