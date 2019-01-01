مورينيو يُحدد "مواصفات" فريقه الجديد

المدرب البرتغالي يسعى لعقد جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حدد مورينيو عدة مواصفات يجب أن تتوفر في ناديه الجديد، أبرزها الطموح والحب!

وكان المدرب الملقب بالسبشال وان قد أقيل من منصبه في مانشستر يونايتد خلال ديسمبر الماضي لتراجع الأداء والنتائج، وقد حقق خلفه أولي جونار سولشار نتائج مبهرة تمثلت في الفوز بـ11 مباراة والتعادل في مباراتين إحداهما مع ليفربول متصدر البريميرليج وخسارة لقاء واحد كان أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم مورينيو بالعديد من الأندية على رأسها ريال مدريد وإنتر، وقد تحدث المدرب عن شروط وظيفته الجديدة قائلًا "لن أقبل تدريب نادٍ دون طموح، لقد رفضت بالفعل لأنني أريد كرة قدم من مستوً عالٍ وطموح من المستوى الأعلى".

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"هذا شرطي الثاني، لكن الأول هو إدارة ودودة، أريد أن أعمل مع ناس أحبهم وأريد العمل معهم وأكون سعيدًا بذلك، وأن أتشارك معهم نفس الأفكار. كان الأمر هكذا في الإنتر، وهناك أندية هكذا. الطبيعي أن هذا جزء مهم جدًا من نجاح النادي".