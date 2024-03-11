"تتحدث عن مانشستر سيتي وأنت دون إنجاز؟!" .. مانويل أكانجي يهاجم نجم ليفربول

رد هالاند وروبن دياز عليه لا يكفي، فقرر أكانجي هو الآخر ردعه!

رغم مرور عدة أيام على تلك التصريحات إلا أن صداها لا يزال مستمرًا في مانشستر سيتي، إذ لم يقبل نجومه تقليل لاعب ليفربول من إنجازاتهم.

قبل أيام، خرج ترينت ألكسندر أرنولد؛ لاعب ليفربول، مؤكدًا أن إنجازات الريدز لها طابع خاص على خلاف ما يحدث في السيتي، بداعي أن الأخير ينفق الكثير من الأموال لتحقيق أهدافه، في تصريح فسره البعض بأنه تشكيك في النتائج وتلميحات لرشاوى، فيما فهمها آخرون أنها تخص الإنفاق على الصفقات وما شابه.

وقد خرج بالفعل وقتها إرلينج هالاند وروبن دياز؛ ثنائي السيتي، للرد عليه، والليلة جاء رد المدافع مانويل أكانجي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أكانجي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "لا أعلم لماذا قال أرنولد ذلك!، هو لا يلعب حتى، بجانب أنه لا يمكنه قول ذلك، لأنه لم يفز بالثلاثية من قبل!، هذا كل ما لدي لأقوله".

وأضاف: "إذا فاز بثلاثة ألقاب في عام واحد أو حتى خمسة وهو ما قمنا به في السيتي العام الماضي، فيمكنه التحدث وقتها".

مدافع السيتي اختتم: "ربما حاول أرنولد أن يؤثر علينا قبل مواجهتنا مع فريقه، لكننا لم نهتم بما قال، ولم يكن له أي تأثير، ففي النهاية قمنا بدورنا في الملعب بالفعل".

يذكر أن الفريقين تقابلا أول أمس الأحد، في لقاء انتهى بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.