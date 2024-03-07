القصف متواصل قبل القمة .. روبن دياز يسير على خطى إرلينج هالاند ويدمر نجم ليفربول

"لن تعرف شعور الثلاثية إلا إذا فزت بها"

يواصل نجوم نادي مانشستر سيتي الرد على تصريحات ظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، التي أدلى بها مؤخرًا حول الفارق بين الريدز والنادي السماوي.

وكان أرنولد، قد تحدث في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أن السيتي "آلة بنيت لتحقيق الفوز"، وقال إن "الطريقة التي بنى بها الناديان فريقيهما تعني الكثير لمشجعينا".. في إشارة إلى عدم إنفاق الريدز الكثير من الأموال مثل مانشستر سيتي.

وقال روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي في مقابلة مع "بي بي سي"، في رده على تصريحات أرنولد: "تركيزنا ينصب على أنفسنا فقط. هذه هي الطريقة للمضي قدمًا، وهذه هي الطريقة التي أصبحنا بها فريقًا كبيرًا".

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وأضاف: "نحن في نادٍ كبير لأننا نركز على أنفسنا، وليس من خلال محاولة التعليق على نجاح الآخرين أو التقليل من نجاحهم".

وتابع دياز في رده على ظهير ليفربول: "الثلاثية هي شعور لا تعرف كيف تشعر به إلا عندما تفعل ذلك بالفعل!، ومن المؤكد أن جماهيرنا تعلم مدى أهمية ذلك بالنسبة لنا جميعا".

يذكر أن إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، كان قد أطلق تصريحًا قويًا للرد على أرنولد، حيث قال: "إذا أراد أن يقول ذلك، حسنًا. لقد أتيت إلى هنا منذ عام وفزت بالثلاثية. لقد كان شعورًا رائعًا للغاية. لا أعتقد أنه يعرف هذا الشعور بالضبط، يمكنهم التحدث بقدر ما يريدون، أو يمكنه (أرنولد) التحدث بقدر ما يريد. لا أعرف لماذا يفعل ذلك، لكن لا يشغلني".

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول، الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمتلك الرديز 68 نقطة في الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن السيتزينز.