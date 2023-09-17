تأثير غياب ميسي .. هزيمة مذلة لإنتر ميامي!

بدأ تأثير ليونيل ميسي في الظهور.

تجرع فريق إنتر ميامي هزيمة مذلة أمام أتلانتا يونايتد في الجولة الـ28 من الدوري الأمريكي بخماسية مقابل هدفين.

وعانى ليونيل ميسي من بعض الانزعاج والإرهاق مما منعه من المشاركة مع إنتر ميامي أمام أتلانتا في الجولات الحاسمة من الدوري.

ليوناردو كامبانا سجل هدفي إنتر ميامي في الدقيقة 25 و 53 على التوالي، ولكن لم يكن الهدفين كافيين ليُحقق ميامي الفوز.

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المدير الفني لإنتر ميامي، مارتينو، قرر إراحة ميسي وعدم المجازفة به خوفًا من تفاقم الإصابة، ليغيب الأرجنتيني عن المباراة الثانية له على التوالي مع الفريق الأمريكي منذ أن انضم لصفوفه في سوق الانتقالات الصيفي.

لعب ميسي أمام أتلانتا يونايتد في كأس الدوريات منذ انضمامه إلى الفريق، حيث قاد إنتر ميامي نحو تحقيق الفوز برباعية مقابل لا شئ، بعد هدفين سجلهم اللاعب الأرجنتيني.

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي يستعد لمواجهة تورونتو الخميس المقبل في الجولات الحاسمة بالدوري الأمريكي.