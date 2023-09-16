إنتر ميامي في موقف صعب .. الإصابة تمنع ميسي من مواجهة حاسمة في الدوري الأمريكي!

إنتر ميامي يخسر ميسي في وقت صعب...

دخل إنتر ميامي، في فترة الحسم بالدوري الأمريكي، إذ يسعى الفريق لتحسين مركزه ووضعه في البطولة، ولكنه خسر أهم أسلحته قبل إحدى المواجهات المرتقبة.

ويستعد إنتر ميامي، لمواجهة أتالانتا، فجر يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الأمريكي، ولكن سيغيب البرغوث الأرجنتيني عن المواجهة بسبب الإصابة.

وكشف مارتينو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي أن ميسي لا يعاني من أي إصابات خطيرة، ولكنه يعاني من بعض الانزعاج والإرهاق الذي سيمنعه من المشاركة في أولى مبارياته هذا الموسم على العشب الصناعي.

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ويعاني ميسي من الإرهاق منذ مشاركته مع منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي الأخيرة، ولم يشارك في مباراة بوليفيا الأخيرة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقرر الجهاز الفني لإنتر ميامي، إراحة ميسي وعدم المجازفة والدفع به أمام أتالانتا، استعدادًا لنهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة يوم 27 سبتمبر، بالإضافة إلى ضغط المباريات، إذ سيلعب الفريق مباراة كل ثلاثة أيام.