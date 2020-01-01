رد صارم من التعاون على تلميح تاوامبا بالرحيل

المهاجم الكاميروني يلعب منذ موسمين مع النادي السعودي

رد نادي التعاون السعودي على تصريح مهاجمه الكاميروني لياندري تاوامبا الذي لمح خلاله إلى رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

تاوامبا انضم للتعاون قادمًا من بارتيزان الصربي صيف 2018، وقد وقع معه عقدًا لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

وقد تحدثت تقارير سابقة عن تفعيل هذا البند بواسطة إدارة التعاون وتجديد العقد بالفعل لموسم ثالث، خاصة بعد تألق اللاعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ومساهمته في تتويج الفريق بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

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صاحب الـ30 عامًا أثار الجدل حول مستقبله يوم أمس حين كتب عبر حسابه على تويتر "القصة مازالت مستمرة، صفحة جديدة ستُفتح قريبًا. شكرًا للتعاون على العامين الرائعين".

مصدر مسؤول في إدارة التعاون رد عبر صحيفة الرياضية السعودية على تلك التصريحات بالتأكيد على أن عقد تاوامبا تم تجديده بالفعل لموسم ثالث بتفعيل البند الموجود في العقد والخاص بذلك، وأشار إلى علم اللاعب بذلك وموافقته على الأمر.

وأضاف "العقد موثق ويتوافق مع أنظمة الاحتراف المتَّبعة، وقد تم إبلاغ اللاعب بذلك في حينه".

وأكد المصدر أن العقد مستمر وإلزامي وفي حال حدوث أمر آخر سيحتفظ التعاون بحقوقه القانونية والمادية ولن يتنازل عنها.