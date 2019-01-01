لأي منتخب سيلعب نجم تشيلسي الشاب تامي أبراهام .. نيجيريا أم إنجلترا؟

مهاجم تشيلسي مازال لديه الوقت ليُقرر أي منتخب سيرتدي قميصه ويُدافع عن ألوانه، إنجلترا أم نيجيريا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حظي تامي أبراهام ببداية رائعة للموسم الحالي بعد عودته لتشيلسي من الإعارة، إذ أحرز 4 أهداف في المباريات الأربعة الأولى له في البريميرليج بقميص البلوز.

المهاجم الشاب بدأ خطوات صعوده في عالم النجومية تحت قيادة لاعب البلوز السابق فرانك لامبارد، ويبدو أن موهبته لم تكن مجهولة بالنسبة لاتحاد كرة القدم النيجيري.

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أبراهام المولود في جنوب لندن لعب لكافة منتخبات إنجلترا الشابة، لكنه لم يلعب بعد مباراته الرسمية الأولى مع المنتخب الأول، لذا .. هل يحق له الاختيار واللعب لمنتخب النسور الخضراء؟

هل تامي أبراهام متاح للعب مع منتخب نيجيريا؟

رغم كونه أحد لاعبي شباب إنجلترا الدوليين، إلا أن أبراهام مازال مؤهلًا للعب لمنتخب نيجيريا بسبب أصول والديه، إذ تنص لوائح الفيفا على أن اللاعب ممنوع من اللعب لأي منتخب آخر إن لعب مع المنتخب الأول لأي دولة مباراة رسمية، أي مباراة في التصفيات أو البطولات.

ورغم أنه لعب عام 2019 لمنتخب إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، إلا أنها تعتبر بطولة خاصة بالشباب.

وقد استدعي اللاعب لمنتخب الأسود الثلاثة الأول لمواجهة ألمانيا والبرازيل وديًا في نوفمبر 2017، لكنه فوت اللعب ضد بلغاريا وكوسوفو في تصفيات يورو 2020 خلال سبتمبمر 2019.

ملفين أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم مازال يأمل في أن يُغير أبراهام رأيه ويلعب لنيجيريا طالما هذا متاح له.

هذا الاختيار قد يُحسم تمامًا لصالح إنجلترا في حال لعب نجم تشيلسي مع إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت في تصفيات يورو 2020 خلال الأشهر القليلة القادمة، سواء لعب كأساسي أو بديل.

بينيك قال في سبتمبر لصحيفة تيليجراف "لن نتوقف عن سعينا خلف اللاعبين الجيدين للعب للبلاد والفوز بالألقاب".

"سنواصل الحديث مع اللاعبين الجيدين أصحاب الأصول النيجيرية للعب لوطنهم الأم، لكن كما تعرفون فأولئك الشباب أصحاب فكر مستقل تمامًا. وفي الواقع لقد طُلب منا الانتظار حتى إبريل 2020، حيث يأمل أن يتخذ قراره النهائي في هذا الشأن".

"لقد أخبرته أن فرصته في اللعب أساسيًا مع منتخب نيجيريا أفضل مما هي مع إنجلترا، والتي تمتلك مجموعة من أفضل المهاجمين".

هل سيُغير تامي أبراهام منتخب بلاده؟

رغم تفاؤل بينيك والتقارير الصحفية في نيجيريا التي تدعي أن المهاجم مازال يُفكر في الأمر، إلا أن الشائع أن لا شيء تغير بالنسبة لأبراهام وأنه لا ينوي تغيير قميص منتخب إنجلترا.

وقد قال اللاعب الشاب مرارًا في الماضي أن مستقبله سيظل مع منتخب الأسود الثلاثة.

إذ قال لإي أس بي أن خلال 2017 "أنا على ما يُرام جدًا مع إنجلترا".

"سعدت برغبة نيجيريا بأن ألعب لهم، لكن بالنسبة لي فتركيزي الاهم كان هنا. نيجيريا حاولت إقناعي. أنا أرى نفسي لاعبًا لمنتخب إنجلترا لفترة طويلة، وأركز حاليًا على دخول هذا الفريق".

سابقًا، لعب مهاجم إيفرتون أليكس أيوبي مع منتخبات إنجلترا تحت 16 عامًا وتحت 18 عامًا حتى اتخذ قراره بتمثيل النسور الخضراء على المستوى الأول عام 2015، وقد لعب مباراته الأولى في أكتوبر من نفس العام أمام الكونغو وديًا.