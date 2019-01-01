تامي أبراهام: حولنا الفشل أمام شيفيلد لنجاح ضد ولفرهامبتون

تامي أبراهام صاحب الهاتريك في مواجهة تشيلسي وولفرهامبتون يعرب عن سعادته بالفوز الكبير أمام الثعالب اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الشاب تامي أبراهام عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه تشيلسي مساء اليوم أمام نظيره ولفرهامبتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة، وأكد خلالها أن الفريق قدم أفضل ما لديه من أجل الجماهير ولتحقيق الثلاث نقاط.

وقال أبراهام: "خطتنا عملت بشكل جيد اليوم فلقد شعرنا بالكثير من الإحباط عقب مباراة شيفيلد يونايتد بعدما فشلنا في الخروج بالثلاث نقاط، لذلك استخدمنا ذلك الاحباط لندخل المباراة بشكل قوي وتدربنا بشكل قوي منذ العودة من التوقف الدولي".

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وأضاف: "أتمنى أن يكون ذلك هو موسمي الخاص لكن يجب أن أستمر في العمل بشكل قوي في كل تدريب وكل مباراة وأن أثبت نفسي في كل مناسبة ممكنة للمدير الفني".

وأكمل: "كنا سنحب لو خرجنا من تلك المباراة بشباك نظيفة وبالرغم من ذلك كان هناك العديد من اللحظات الهامة على مدار المباراة علينا أن نستفيد بها في المستقبل".

جدير بالذكر أن فريق تشيلسي كان قد حقق الفوز اليوم بخمسة أهداف مقابل هدفين وسجل تامي أبراهام ثلاثة أهداف للبلوز.