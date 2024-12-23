"الأمور انتهت وتاليسكا انتقل" .. خالد الشنيف يحسم مصير نجم النصر والشهري يطالب ببقائه في هذه الحالة!

ملف تاليسكا وفنربخشه الأكثر إثارة للجدل..

كشف الإعلامي خالد الشنيف، عن حسم الأمور، فيما يتعلق بالبرازيلي آندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، مؤكدًا أن الأمور انتهت حول رحيله في فترة الميركاتو الشتوي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وارتبط اسم تاليسكا، برغبة نادي فنربخشه التركي في التعاقد معه في يناير، إلا أن ذلك الملف شهد العديد من الوقائع الجدلية، بسبب رسالة اللاعب عبر منصة (إكس)، قائلًا "تشكرونني ولكني لا أعلم أين سأذهب"، ثم حذف كونه لاعبًا في النصر من الملف التعريفي بحسابه عبر موقع (إنستجرام)، وتقارير حول حديث وكيل اللاعب بأنه لا علم لهم حول نية النصر بيعه، وعدم تواصل الإدارة معهم على الإطلاق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر الإعلامي أحمد الجدي، خلال الساعات الماضية، بأن النصر في مفاوضات بالفعل مع فنربخشه، لحسم صفقة تاليسكا، والنادي التركي يريد أن يتحمل النصر رواتب تاليسكا كاملة، فيما يطالب البرازيلي بمزايا عقده مقابل الرحيل.

وفي هذا السياق، قال الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، إن الأمور انتهت، وتاليسكا ينتقل من النصر، فيما يبحث النادي العاصمي عن ضم مهاجم بجانب كريستيانو رونالدو في الشتوية.

من جانبه، تحدث المدرب الوطني سعد الشهري عن جناح النصر، بقوله "كان يلعب بإمكانيات عالية عندما كان يلعب رقم 9، وهناك مباريات، كان النصر بعيدًا فيها، والحل كان في تاليسكا".

وسأل الشنيف بشأن البديل الأمثل لتاليسكا، بين النيجيري فيكتور أوسيمين والمغربي يوسف النصيري، ليرد الشهري قائلًا "إذا جاء أوسيمين فهو خيار ممتاز جدًا، أما النصيري، فهو ليس بلاعب سيء، ولكنه ليس بجودة تاليسكا، ولاعب النصر كقدرات فنية أفضل، بينما النصيري لاعب مساحات، وأي نادٍ سيترك له المساحات في دوري روشن؟"، كما اقترح الشهري بقاء تاليسكا في النصر، إن كان البديل هو المغربي.

GOAL

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، كما يأتي في المركز الثالث من مجموعة الغرب، برصيد 13 نقطة بعد مرور ست جولات.