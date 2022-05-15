الهلال ظُلم؟ الشباب لعب مباراتين في نفس اليوم!

أكد الإعلامي الرياضي تركي الحربي، على أن فريق نادي الشباب سبق له ولعب مباراتين في نفس اليوم بدولتين مختلفتين، مقارنًا وضعه بوضع نادي الهلال.

الهلال سيلعب مباراتين في 4 أيام، والجماهير الزرقاء ترى أن الزعيم سيتعرض للظلم، بإقامة مباراته بالكلاسيكو أمام الاتحاد بالجولة 27 بالدوري السعودي يوم 23 مايو، ثم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء يوم 27 من نفس الشهر.

الشباب لعب مباراتين في يوم واحد!

تركي الحربي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتحدث فيها عن خوض الشباب لمباراتين في يوم واحد بدولتين مختلفتين.

الحربي نشر صورة مكتوب فيها: "للتاريخ: صدق أو لا تصدق فريق يلعب بنفس اليوم بدولتين مختلفتين، 16 أبريل 1999بطولة النخبة العربية سوريا – دمشق، الشباب السعودي أمام وداد تلمسان الجزائري".

وتابع: "16 أبريل 1999 نهائي كأس ولي العهد السعودية – الدمام، الشباب أمام الهلال".

الهلال يلعب مباراة كل 4 أيام ويشعر بالظلم!

وانتقد الحربي نادي الهلال وجمهوره، إقامة له مباراتين في مدينة واحدة كل 4 أيام، ويشعرون بالظلم، حيث ستقام مباراتي الاتحاد والفيحاء بمدينة جدة على ملعب "الجوهرة المشعة".

وجاء نص تغريدة الحربي كالآتي: "العدل، أن يلعب الشباب مباراتين بدولتين مختلفتين بنفس اليوم، عدل أن يلعب ذوليك مباراة في 4 أيام في نفس المدينة، ظلم".

ويدخل الهلال مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، وهدفه هو تحقيق الفوز فقط، من أجل تقليص الفارق بين الفريقين إلى 3 نقاط فقط، قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

🔴 العدل 1️⃣!!

أن يلعب الشباب مباراتين بدولتين مختلفتين بنفس اليوم عدل

أن يلعب ذوليك مباراة في 4 ايام في نفس المدينة ظلم pic.twitter.com/0Med55C8fr — تركي الحربي 📰🖋 (@Turki_alharbi44) May 15, 2022

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