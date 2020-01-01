تاريخ الاتفاق يُقلق الهلال في كأس خادم الحرمين

سبق أن التقى الفريقان في أربع مناسبات ماضية، كسب الاتفاق مرتين والهلال مثلهما

يعود نادي الهلال لاستكمال مشواره في كأس خادم الحرمين عندما يستضيف الاتفاق خلال اللقاء الذي سيجمع بينهم على ملعب محيط الرعب ضمن منافسات دور ربع النهائي.

الزعيم الهلالي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو وصل إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة الفيصلي بركلات الترجيح بنتيجة 6/5، أما الاتفاق، فحجز مقعده على حساب الطائي.

وتاريخيًا تُعد مواجهة الهلال والاتفاق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مواجهة متكافئة نظرًا للمواجهات السابقة بين كلاهما في نفس البطولة.

وسبق أن التقى الفريقان في أربع مناسبات ماضية، كسب الاتفاق مرتين والهلال مثلهما، فيما سجل كل منهما 7 أهداف في شباك الآخر.

وتفوق نادي الاتفاق في هذه المسابقة موسم 1968، وألحقوه بتحقيق الفوز في موسم 1984، بينما حقق الهلال الفوز الأول على الاتفاق في هذه المسابقة موسم 1985، والثاني الموسم الماضي.

مدرب النصر يجتمع مع الثلاثي المحترف بسبب مستواهم

يُذكر أن الأدوار السابقة شهدت مفاجآت من العيار الثقيل، وذلك بعد خروج التعاون، حامل اللقب، أمام أبها، كما خرج الاتحاد من البطولة أمام الفتح في اللقاء الذي انتهت نتيجته بهدفين لهدف.