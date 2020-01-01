مدرب النصر يجتمع مع الثلاثي المحترف بسبب مستواهم

مازال خط دفاع الفريق النصرواي يواصل ارتكاب الأخطاء

اجتمع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي مع الثلاثي المحترف جوليانو، ونور الدين أمرابط، وأحمد موسى، من أجل الحديث معهم حول مستواهم الفني.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى الثلاثي فنيًا، حيث عبرت بعض الجماهير عن عدم رضاها على الأداء الذي يقدمه هؤلاء اللاعبين خاصة في ظل امتلاكهم إمكانيات أفضل.

التقارير المُقربة من العالمي قالت أن فيتوريا طالب الثلاثي بخدمة الفريق داخل الملعب بكل قوة، والعودة إلى مستوياتهم المميزة وقيادة الفريق، مؤكدًا دعمه لهم.

في سياق أخر، استعان مدرب الفريق بالمدافعين الشابين نواف المطيري، وعبدالله الشهري، وذلك للمشاركة مع الفريق في التدريبات، ويأتي ذلك استمرارًا لدعم المدرب للمواهب الشابة، وكذلك لتعويض بعض الغيابات.

ومازال خط دفاع الفريق النصرواي يواصل ارتكاب الأخطاء، حيث تأثر الفريق بغياب اللاعبين، واستمرار معاناة الفريق مع الظهير الأيسر.

ميدانيًا، يختتم الفريق تدريبات فريقه مساء اليوم، قبل السفر إلى الأحساء للقاء العدالة غدًا في دور ربع النهائي، وشملت التدريبات اجتماعا فنيا باللاعبين، ورفع المعدل اللياقي للاعبين، وتطبيق التمارين التكتيكية، وإجراء مناورة كروية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بالفوز على العدالة، والتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس الملك، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ فترة طويلة.