تاريخ الإنجليز في دوري أبطال أوروبا: سجل الفائزين، عدد الألقاب ومتى كان التتويج الأخير؟

بعيداً عن احتكار vdh، متى أخر مرة فاز بها فريق إنجليزي؟

سيطرت الأندية الإسبانية وبالأخص ريال مدريد وبرشلونة على لقب البطولة في السنوات القليلة الماضية مع حضور قوي للغاية من يوفنتوس ولكنه كان ينتهي بخسارة النهائي، هل يستعيد الدوري الإنجليزي مكانته من جديد؟ ومتى كانت أخر مرة فاز فيها فريق إنجليزي بدوري أبطال أوروبا؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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ما هو أخر فريق فاز بدوري أبطال أوروبا؟ فاز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا في 2022-2023 بعد الفوز على إنتر في النهائي بهدف دون رد. بيب جوارديولا نجح في تحقيق أول لقب له بدوري أبطال أوروبا خارج برشلونة، ليثبت إمكانياته وقدراته على تحقيق النجاح القاري في مكان آخر.

ما هي أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري أبطال أوروبا؟

يعتبر العملاق الإسباني "ريال مدريد" هو أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ بمعدل 14 لقب بفارق كبير عن أقرب منافسيه، قبل الفوز به على حساب أتلتيكو مدريد في موسم 2013-14 كانوا قد حصلوا على البطولة في ثلاث مناسبات فقط في الفترة الأخيرة وتحديداً في أعوام 1998، 2000 و2002.

من بعد ريال مدريد، يأتي ميلان الإيطالي كأكثر ثاني المتوجين بالبطولة بواقع سبعة ألقاب كان أخرها في 2007 على حساب ليفربول الإنجليزي وهو النهائي الذي يمكن اعتباره بمثابة انتقام من الريدز بعد ملحمة أسطنبول في 2005 والتي كانت تفاصيلها مؤلمة للغاية لكل ميلانيستا من اللاعبين، المدرب أنشيلوتي الذي لم ينسَ تلك الليلة والجماهير بطبيعة الحال.

في المركز الثالث يأتي بايرن ميونخ ليفربول بواقع ست بطولات لكل منهما، بينما برشلونة بعد ذلك بواقع خمس بطولات.

سجل الفائزين بمسابقة دوري أبطال أوروبا:-

الفريق عدد الألقاب ريال مدريد (إسبانيا) 14 ميلان (إيطاليا) 7 ليفربول (إنجلترا) 5 برشلونة (إسبانيا) 5 بايرن ميونخ (ألمانيا) 5 أياكس أمستردام (هولندا) 4 مانشستر يونايتد (إنجلترا) 3 الإنتر (إيطاليا) 3 يوفنتوس (إيطاليا) 2 بنفيكا (البرتغال) 2 بورتو (البرتغال) 2 نوتينجهام فورست (إنجلترا) 2 تشيلسي (إنجلترا) 2 مانشستر سيتي (إنجلترا) 1 بروسيا دورتموند (ألمانيا) 1 هامبورج (ألمانيا) 1 أستون فيلا (إنجلترا) 1 أيندهوفن (هولندا) 1 فينورد (هولندا) 1 مارسيليا (فرنسا) 1 سيلتك (أسكتلندا) 1 ستيوا بوخارست (رومانيا) 1 النجم الأحمر (صربيا) 1

ما هي الأندية الإنجليزية التي فازت بلقب دوري أبطال أوروبا؟

تمكنت سوى ست أندية إنجليزية من الفوز بدوري أبطال أوروبا -على الرغم من فوز ناديين ما باللقب عندما كان يسمى بكأس أوروبا - أي بمسماه القديم قبل موسم 1992/93، ويعتبر مانشستر سيتي هو أخر فريق إنجليزي استطاع الفوز باللقب وذلك في 2023 تحت قيادة بيب جوارديولا وعلى حساب إنتر.

ويعد ليفربول أكثر فريق إنجليزي حقق دوري أبطال أوروبا بواقع 6 مرات أخرها كانت على حساب توتنهام في 2019.

فاز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ويعود أخر لقب حصل عليه الشياطين الحُمر إلى عام 2008 على حساب فريق تشيلسي بركلات الجزاء في النهائي الذي أُقيم في موسكو عندما سقط تيري وهو يسدد ركلة جزاء كانت ستحسم التتويج لفريقه، ووصل الفريق بعدها إلى نهائي البطولة مرتين في عامي 2009 و2011 ولكنه خسرهما أمام فريق برشلونة.

ما هو أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقاً للقب دوري أبطال أوروبا؟

يعتبر ليفربول هو أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقاً لبطولة دوري أبطال أوروبا بواقع ست مرات وبعد التتويج بنسخة 2005 استطاع الريدز الاحتفاظ باللقب بصورة دائمة، ومن قبلها كان قد استطاع التتويج بها أربع مرات أعوام 1977، 1978، 1981 وأخيراً في 1984 في الحقبة الذهبية للفريق برفقة المدرب الأسطوري بوب بايزلي، بجانب الفوز باللقب في 2019 مع بيب جوارديولا.

يأتي مانشستر يونايتد كأكثر ثاني الأندية الإنجليزية تتويجاً بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ولكن ليفربول هو زعيم الإنجليز أوروبياً بعد ملحمة 2005 حيث بدأ البطولة وهو غير مرشح أبداً للفوز بها على غرار ما حدث مع تشيلسي في نسخة 2011/2012 وتأهل من المجموعة التي شملت تواجد كل من موناكو، أولمبياكوس وديبورتيفو لاكورونيا بصعوبة بفضل الهدف القاتل لجيرارد في مرمى أولمبياكوس في الثواني الأخيرة.

يعد لقب 2005 أسطورياً لجمهور ليفربول للعديد من الأسباب أبرزها أن هذا الموسم كان الأول لرافا بينتيز في قيادة الفريق وبسبب الأداء الخارق لستيفن جيرارد طيلة مشوار البطولة وتحديداً في مواجهة أياكس وكذلك في المباراة النهائية التي صرح بعدها: كيف أترك ليفربول بعد ليلة كهذه، ناهيك عن تجاوز تشيلسي بقيادة مورينيو بفضل الهدف الشبح الذي سجله لويس جارسيا.

في النهائي أمام ميلان تأخر ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول، قبل أن ينجح في تعديل النتيجة في الشوط الثاني في غضون ست دقائق، بدايةً برأسية القائد ستيفن جيرارد وتسديدة فيلاديمير سميشر ونهايةً بركلة الجزاء التي سددها تشابي ألونسو على مرتين بعد أن تصدى لها البرازيلي ديدا في المرة الأولى، منذ ذلك الحين أصبحت تلك المباراة إيقونة زرع الروح في أي فريق تواجهه مهمة تبدو شبه مستحيلة.

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سجل الأندية الإنجليزية التي فازت بدوري أبطال أوروبا:-