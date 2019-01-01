مويس يرشح مانشستر يونايتد لتخطي برشلونة

مدرب مانشستر يونايتد الأسبق يرشح فريقه القديم للإطاحة ببرشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

رشح ديفيد مويس المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد فريقه القديم للتغلب عن برشلونة والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن مواجهة مانشستر يونايتد وبرشلونة في إعادة لنهائي عامي 2009 و2011.

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وتأهل برشلونة لربع النهائي بعد انتصار ملحمي على باريس سان جيرمان في ربع دور الـ 16، والفوز عليه في لقاء الإياب وقلب الطاولة بعد الهزيمة في لقاء الذهاب، تحت قيادة مدربهم المؤقت أولي جونار سولشار.

وقال مويس في تصريحاته لسكاي سبورتس: "لقد كانت قرعة صعبة، بعد الفوز على باريس سان جيرمان أعتقد أن مانشستر يونايتد يستطيع الفوز على أي فريق، من الطبيعي مواجهة أصعب الفرق في هذا الدور".

كما أضاف المدرب الأسكتلندي: "مانشستر يونايتد أحد أفضل الفرق المتواجدة في البطولة حاليًا، ولا يهاب مواجهة أي فريق، أراهم المرشح الأفضل لتخطي برشلونة، عودة سولشار لزيارة ملعب كامب نو ستكون مناسبة كبيرة بالنسبة له، مثل هذه المباريات الصعبة اعتاد مانشستر يونايتد على خوضها".

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد نظيره برشلونة في لقاء الذهاب يوم العاشر من إبريل، على أن يقام لقاء الإياب على ملعب كامب نو يوم السادس عشر من إبريل.

وسيقابل الفائز بينهما الفائز من لقاء ليفربول وبورتو في نصف النهائي.

يذكر أن المرة الأخيرة التي توج فيها مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا كانت عام 2008.