تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بسبب فيروس كورونا

حالات إيجابية كانت السبب

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن مباراة توتنهام وفولهام والتي كان من المفترض أن تقام مساء اليوم قد تقرر تأجيلها بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وكان مورينيو قد سخر من تأخير إعلان تأجيل المباراة حيث أنه حتى الساعات الماضية لم يكن قد تحدد القرار سواء بإجراء اللقاء في موعده أو تأجيله لأجل غير مسمى.

ونشر مورينيو مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أثناء انتظاره هو ولاعبيه للقرار معلقًا: "حتى الآن لا نعرف المباراة ستلعب أم لا، الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل بطولة في العالم"

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وعلى الرغم من عدم صدور القرار بشكل رسمي من خلال بيان، إلا أن فوتبول لندن وذا أثلتيك والإندبندنت قد أكدوا أن قرار التأجيل قد اتخذ بالفعل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء النتائج الخاصة بالمسحات التي أجريت في الفترة بين الحادي والعشرين من ديسمبر وحتى السابع والعشرين من الشهر ذاته.

وأسفرت نتائج المسحات عن تسجيل 18 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا وهو المعدل الأعلى بالنسبة للحالات الإيجابية منذ بداية الموسم الجاري.

تسبب ذلك في تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون أيضًا والتي كان من المقرر أن تجرى مساء أول أمس الإثنين بسبب ظهور أكثر من 5 حالات إيجابية بين صفوف لاعبي وصيف البريميرليج.

— Dan Kilpatrick (@Dan_KP) December 30, 2020

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يذكر أن فيروس كورونا قد ظهر في سلالة جديدة أكثر قدرة على التفشي، تلك التي بدأت في الانتشار داخل إنجلترا وأصبحت تهدد بقرار إيقاف الموسم في أي وقت إذا خرجت الأمور عن السيطرة.