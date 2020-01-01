أتوبيس غير آمن وعناصر متواضعة .. لماذا تراجع توتنهام مع مورينيو؟

هل ينافس الفريق على الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

بداية نارية لتوتنهام هذا الموسم مع جوزيه مورينيو، ليقوم الجميع بترشيح الفريق اللندني لتحقيق المفاجأة والمنافسة على الدوري الإنجليزي بل الفوز باللقب.

مانشستر سيتي في حالة تخبط، ليفربول ليس الفريق الذي لا يهزم، تشيلسي ليس في أفضل أحواله، ربما مانشستر يونايتد هو المنافس الأقرب.

الأمور كانت تبدو ممهدة لتوتنهام نحو مناطحة الكبار، بسبب نجاح مورينيو في إيجاد التوليفة المناسبة التي فاز بها على آرسنال ومانشستر سيتي وسحق بها مانشستر يونايتد 6/1.

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الفريق كان في الطريق الصحيح قبل آخر 4 مباريات، حيث تعادل مرتين مع وولفرهامبتون وكريستال بالاس، وخسر من ليفربول وليستر سيتي، لتظهر العيوب وتعود التساؤلات من جديد.

البعض يشكك في أسلوب مورينيو المبالغ فيه، والاعتماد على الدفاع، والبعض الآخر يقول أنه لا يمتلك العناصر الكافية، فأين الحقيقة؟

أتوبيس غير آمن

رغم الحالة الهجومية المميزة لتوتنهام في بداية الموسم، وانتصاراته الكاسحة على ساوثامبتون ومانشستر يونايتد، إلا أن مورينيو رفض التخلي عن أسلوبه الدفاعي.

خطة البرتغالي واضحة بمحاولة خطف هدف مبكر، واللجوء للمصطلح الشهير بركن الأتوبيس، من أجل الوصول لبر الأمان حتى صافرة النهاية.

مورينيو لا يحب الاستحواذ ولا يهتم به كثيرًا، وهو ما ظهر في أكثر من مناسبة، الفوز بفارق هدف وحيد يبدو كافيًا ومقنعًا له، مثلما حدث ضد بيرنلي ووست بروميتش وبرايتون.

وحتى عندما فاز بفارق أكثر من هدف ضد آرسنال ومانشستر سيتي، كانت الخطة واضحة، بترك الكرة للمنافس والانقضاض في اللحظات المناسبة، واستغلال الثنائية المميزة بين سون هيونج مين وهاري كين.

ربما تسبب نجاح هذه الثنائية في كسل مورينيو، وعدم تفكيره في إيجاد بعض الحلول الأخرى من أجل الفوز بطريقة أفضل، إن كان يمتلك هذه الحلول من الأساس.

خطورة ترك الكرة للمنافس، تكمن في التفاصيل الصغيرة، التي يتلقى منها توتنهام الأهداف التي تضيع عليه كل انتصار تلو الآخر.

كرة رأسية من روبيرتو فيرمينو في مواجهة ليفربول، وأخرى مماثلة ضد وولفرهامبتون، ليظهر في النهاية أن أتوبيس توتنهام لا يتمتع بالأمان من أجل الخروج بالعدد الكافي من المباريات للمنافسة على الألقاب.

والسؤال الأهم هل دفاع توتنهام بالجودة الكافية من أجل الاعتماد عليه؟ بكل تأكيد لا، الفريق بحاجة لمدافع أفضل من دافينسون سانشيز وإريك داير وحتى توبي ألدرفيرلد لتأمين الخط الخلفي في حالة التراجع.

المدرب البرتغالي يتحمل المسؤولية بصورة كبيرة، بسبب لعبه بنفس الأسلوب المتحفظ أمام فرق أقل من ناحية العناصر، حيث من المفهوم أن يقوم بذلك ضد ليفربول ومانشستر سيتي، لكن لماذا ضد كريستال بالاس؟

خيارات متواضعة

الفريق اللندني يعاني بشكل واضح في صناعة الفرص، المصدر الأهم للوصول للمرمى هو هاري كين، الذي صنع 10 أهداف وحده في الدوري الإنجليزي.

إريك لاميلا من المستحيل الاعتماد عليه لصناعة الفارق، وكذلك ستيفين بيرجفاين الذي لا يظهر إلى في فترات متفاوتة، بالإضافة للبرازيلي لوكاس مورا.

وحتى جيوفاني لو سيلسو، مردوده أصبح ضعيفًا مقارنة بما كان يفعله مع فريقه السابق ريال بيتيس، حيث سجل وصنع مرة واحدة فقط في البريميرليج.

ديلي آلي على وشك الرحيل بسبب هبوط مستواه وتوتر علاقته مع مورينيو، جيدسون فيرنانديش يبدو كذلك كصفقة غير ناجحة لسبيرز.

وتأتي الصفقة الأسوأ الصيف الماضي بالتعاقد جاريث بيل، الذي تهدد الإصابات نجاح إعارته من ريال مدريد.

أين الحل؟

العديد من التقارير انتشرت في الفترة الأخيرة، حول رغبة مورينيو في التعاقد مع مارسيل سابيتسر لاعب نادي لايبزيج الألماني.

وهو ما يعكس إدراك البرتغالي لمشكلة فريقه الرئيسية في صناعة الفرص، والتي يستطيع التخلص منها عن طريق صانع الألعاب النمساوي.

اللاعب نجح في تسجيل 46 هدفًا وصنع 38 مع لايبزيج منذ انتقاله للفريق، وكان من أهم الأسباب وراء تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

الأمر ربما يحتاج لتدعيم أكبر في الناحية الهجومية، الفريق بحاجة لجناح آخر أكثر فاعلية بجوار هاري كين سون، لما لا يحاول مورينيو التعاقد مع ويلفريد زاها؟

الجناح الإيفواري يتألق بشكل لافت مع كريستال بالاس، ولا يطيق الانتظار من أجل اتخاذ خطوة أكبر في مسيرته.

وأما من الناحية الدفاعية فهناك بعض الأنباء عن ضم ميلان شكرينيار من إنتر أو سيرخيو راموس قائد ريال مدريد.

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الدعم المنتظر لتوتنهام قد لا يحدث بأكمله هذا الموسم، وهو ما يقلل حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب، ولكنه بكل تأكيد سيكون من أقوى المرشحين الموسم القادم في حالة اكتمال جاهزية العناصر، ووقتها سيكون الحكم على مورينيو أكثر عدلًا.