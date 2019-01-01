بيونتيك ملك "البدايات" في السيري آ هذا الموسم

مهاجم ميلان الجديد نجح بالتسجيل ضد روما

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح كريشتوف بيونتيك في إحراز هدف ميلان الأول ضد روما خلال المباراة المقامة حاليًا ضمن الجولة الـ23 للدوري الإيطالي.

ويُعد هذا الهدف هو الثالث للاعب البولندي بقميص الروسونيري بعد انتقاله إليه قادمًا من جنوى خلال سوق الانتقالات الشتوية، إذ كان قد أحرز هدفين قاد بهما الفريق لتخطي نابولي والتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا.

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وأحرز صاحب الـ23 عامًا 13 هدفًا في السيري آ بقميص جنوى، وأضاف أمام روما هدفه الـ14 ليواصل منافسة كريستيانو رونالدو وفابيو كوالياريلا على صدارة هدافي المسابقة.

والملاحظ أن بيونتيك نجح في إحراز الهدف الأول في مباريات السيري آ للمرة الثامنة على التوالي هذا الموسم، وهو رقم لم يُكرر أحد آخر، ليؤكد أنه ملك "البدايات" في البطولة هذا الموسم.

يُذكر أن ميلان تخلى عن مهاجمه جونزالو هيجواين خلال يناير الماضي، والذي انضم لتشيلسي معارًا من اليوفنتوس، وقد ضم النادي اللومباردي بيونتيك بدلًا منه مقابل 35 مليون يورو، علمًا أن جنوى اشتراه بداية الموسم الجاري مقابل ما يزيد قليلًا عن 4 ملايين يورو.