سباليتي ينتقد شخصية الإنتر ويؤكد دعم النادي له

الإنتر واصل نتائجه السلبية وخسر أمام بولونيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خسر الإنتر مواجهة بولونيا في السيري آ بهدف دون رد ليُواصل نتائجه السلبية خلال العام الجديد، إذ كان قد خرج من كأس إيطاليا الأسبوع الماضي بالخسارة أمام لاتسيو بركلات الجزاء الترجيحية.

ويرى المدرب لوتشيانو سباليتي أن شخصية الفريق لم تكن حاضرة جيدًا اليوم أمام بولونيا، إذ قال "أشياء قليلة أزعجتني، لكن البقية سنناقشها في تحليل المباراة المعتاد صباح الغد. لقد ظهرنا خائفين وسببنا المشاكل لانفسنا حتى دون الحاجة لذلك. حين تفقد الطمأنينة ترتكب الأخطاء وهنا يُسجل الفريق المنافس ضدك مباشرة".

أضاف "إن لم تمتلك الشخصية القوية التي تناسب تاريخ ناديك وملعبك، لا تستطيع أن تُظهر رد الفعل المناسب. هذا ربما أكبر مشاكلنا، اعتقدت أننا قمنا ببناء الأسس لهذا على الأقل، لكن على النقيض نقوم بأخطاء أساسية".

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وعن موقف النادي منه والإشاعات حول إقالته، قال المدرب الإيطالي "أؤمن بدعم النادي لي، الأمر كله يتعلق بالتفاصيل وبحدث ما قد يكون في صالحك أو ضدك. تستطيع أن تقول أن الفريق خلفي، لكننا نفتقد شيئًا في قتالنا، يمكن القول أن الآخرين يقاتلون أكثر مما نفعل".

سباليتي أكد أن دعم النادي له علنًا لن يغير شيئًا لديه، مضيفًا حول انتقادات الجماهير "ليست أمرًا جديدًا وقد مررت به عدة مرات خلال مسيرتي. حين تدفع ثمن التذكرة، يكون لديك الحق لتطلب شيئًا مختلفًا، خاصة إن كان الفريق يُدعى إنتر".

أخيرًا قال المدرب حول قراره الدفع بأندريا رانوكيا في خط الهجوم خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة بولونيا "حاولنا وضع الكرة في منطقة الجزاء دائمًا وأردت استغلال قدرات رانوكيا في الكرات الهائية. لقد نجح في وضع بعض الكرات أرضًا لكن لم يكن هناك عددًا كافٍ من اللاعبين في منطقة الجزاء".