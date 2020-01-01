بيولي يوضح سبب غضب إبراهيموفيتش أمام تورينو

زلاتان ظهر بشكل غاضب أمام تورينو بالرغم من فوز فريقه

أوضح ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان سبب غضب زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الروسونيري في مباراة الفريق الليلة أمام تورينو.

ونجح ميلان في الفوز على تورينو بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في تصريحات عقبت اللقاء: "أعتقد أن النتيجة والأداء كانا جيدين اليوم، لقد خاطرنا قليلاً لتحقيق الانتصار".

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وواصل: "يتبقى لنا 14 مباراة حتى نهاية الدوري، ونحن بالفعل الآن بدأنا في التفكير لمباراة فيورنتينا القادمة، نريد الفوز بأكبر عدد من المباريات".

وأضاف: "لا يزال هناك الكثير يجب أن نقوم به، سنرى ما يخبئه لنا المستقبل في نهاية الموسم نحن نريد أن نكون طموحين فقط".

"إبراهيموفيتش سيعيد أمجاد ميلان كما كان في السابق"

وعن سبب غضب زلاتان إبراهيموفيتش، قال بيولي: "لقد كان غاضباً لأنه كان يريد أن يظهر ويقدم أداء أفضل في المباراة".

جدير بالذكر أن ميلان ارتفع رصيده للنقطة 35 في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وبفارق أربع نقاط عن روما صاحب المركز الخامس.