"إبراهيموفيتش سيعيد أمجاد ميلان كما كان في السابق"

ميلان يمر بفترة عصيبة هذا الموسم

يعتقد كافو، أسطورة ميلان السابق أن زلاتان إبراهيموفيتش هو الشخصية المثالية لقيادة الرسونيري إلى حقبة جديدة.

ومنذ وصول إبراهيموفيتش لميلان، تحسنت نتائج الفريق الإيطالي بشكل كبير، كما أنه نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً خلال المباريات التي لعبها مع الفريق.

وقال كافو في تصريحات تلفزيونية: "تأثير عودة إبراهيموفيتش لميلان كبير جدا، نأمل أن يساعد ميلان في تحقيق الألقاب الكبيرة كما كنا نفعل سابقاً".

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وحقق المهاجم السويدي، لقب الدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2010/11، بالإضافة إلى العديد من الألقاب خلال مشواره مع الأندية المختلفة.

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وواصل البرازيلي كافو حديثه وقال: "إنه لاعب رائع ومثير، وبالرغم من سنه الكبير المهم أنه مازال يرغب أن يلعب ويحافظ على عظمة ميلان".

ويستعد ميلان لمواجهة تورينو، مساء غد الإثنين في ختام مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن الرسونيري يحتل المركز التاسع من ترتيب السيري آ، برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فيرونا صاحب المركز السادس.