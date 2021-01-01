بيولي يوضح حقيقة تجديد إبراهيموفيتش عقده مع ميلان

السويدي بلغ 500 هدف مع الأندية

علق مدرب ميلان ستيفانو بيولي على تألق نجمه زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق وتأثير ذلك على تمديد عقده لمدة إضافية بعد نهاية الموسم الجاري.

إبراهيموفيتش سجل هدفين وتخطى حاجز 500 هدف مع الأندية في انتصار ميلان الأحد على كروتوني برباعية نظيفة، ليعتلي قمة ترتيب السيري آ من جديد.

ماذا قيل؟

وقال بيولي مع "سكاي" عقب اللقاء: "زلاتان سعيد معنا وأعتقد أن هذا هو الأمر الأفضل بخصوص هذا الفريق، أن اللاعبين يشعرون بالسعادة".

وأتبع: "نحن فريق عملاق والجميع هنا بحالة طيبة وأعتقد أن الأمر الصحيح هو أن يستمر زلاتان في اللعب، وإذا حدث ذلك يكون معنا".

واستمر المدير الفني: "هو رياضي ودائماً يملك الحافز بشكل كبير، يملك بنية جسدية هائلة ويهتم بكل الأمور من الحمية الغذائية للتعافي".

وختم: "يشعر بالتعب ولكن لا تستمر في هذا المستوى دون أن تهتم ببدنك ونفسك، الأمر الآن أشبه بالسباق بين اللاعبين هنا حول من يصل أولاً ويرحل أخيراً".

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ما القصة الكاملة؟

ينتهي عقد النجم السويدي مع ميلان بحلول نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أن كان أمضى عقداً لموسم إضافي على الستة أشهر الأولى لعودته في فترة ثانية.

إبرا انضم منتصف الموسم الماضي لميلان بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع جالاكسي بالدوري الأمريكي.

ما هي الخطوة المقبلة؟

وبدأ الحديث يدور حول إمكانية تمديد إبراهيموفيتش لعقده مع الروسونيري رغم اقترابه من البلوغ الأربعين، وذلك بعد تألقه الكبير منذ عودته للفريق.

ولم يكشف اللاعب أو وكيله مينو رايولا عن طبيعة المفاوضات مع ميلان حالياً، ولكن فسر البعض احتفاله بهدفه الأمس بالإشارة إلى أعضاء الإدارة بأنه رسالة للتمديد.