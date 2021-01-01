تجاوز الـ500 هدف ونثر سحره .. إبداع إبراهيموفيتش أمام كروتوني في أرقام

أرقام السلطان..

في الوقت الذي وصل فيه إلى رقم قياسي تاريخي، قدّم زلاتان إبراهيموفيتش أداءً أكثر من رائع مع ميلان خلال فوزه الساحق على كروتوني برباعية نظيفة، وهذا ما تؤكده الأرقام أيضًا.

بإحرازه لهدفين، تخطى السلطان حاجز الـ500 هدف على مدار مسيرته في كرة القدم مع الأندية الكثيرة التي مثّلها، ويمكن القول أنه نثر سحره أيضًا أمام كروتوني بصورة كانت واضحة.

إبرا سدد على المرمى أربعة تسديدات، اثنتين منهم سكنت الشباك، في مدلول ضخم على الفاعلية التي تمتع بها صاحب الـ39 عامًا، بينما ذهبت تسديدتان خارج المرمى بشكل عام.

في ست صراعات أرضية وهوائية، استطاع إبراهيموفيتش أن يتفوق في 4، ثلاثة منهم في الهواء، فيما فقد الكرة فقط في 4 مناسبات، مع لمسه للكرة في 24 مناسبة طوال المباراة.

77 دقيقة هي حصيلة مشاركة السلطان اليوم أمام كروتوني، ومع ذلك بلغت دقة تمريراته 75% وسقط في فخ التسلل 4 مرات، في تقدم ملحوظ بعد الأرقام التي كانت كارثية بعض الشيء أمام أتالانتا من أسبوعين.

ويُشار في النهاية إلى أن هدفي إبراهيموفيتش جعلاه يتقدم في صراع ترتيب هدافي الدوري الإيطالي ليصبح في المرتبة الثانية برصيد 14 هدفًا، وبفارق هدفين فقط عن المتصدر كريستيانو رونالدو.

الجدير بالذكر أن فوز ميلان على كروتوني قد حافظ له على صدارة ترتيب الكالتشيو بفارق نقطتين عن الوصيف إنتر، وبفارق سبع نقاط كاملة عن بطل النسخة السابقة يوفنتوس.